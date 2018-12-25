İGA sermayesini yüzde 18 artırarak 7.4 milyar liraya yükseltti

İstanbul, 25 Aralık () - İstanbul üçüncü havalimanının işletmecisi İGA sermayesini, yüzde 18'e karşılık gelen 1.1 milyar lira artırarak 7.4 milyar liraya yükseltti.

Şirketin Temmuz ayında yaptığı 1.79 milyar liralık artırımdan sonra, şirketin sermayesi iki artırımla yüzde 66 artmış oldu. İGA'nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak, Kolin ve Kalyon'un şirkette yüzde 20'şer hissesi bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, sermayesini 6 milyar 240 milyon liradan 7 milyar 368 milyon liraya yükselterek, aynı yıl içerisinde ikinci kez sermaye artırımına gitti" denildi.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, aynı yıl içerisinde ikinci defa rekor seviyede sermaye artırımına gittiklerini belirterek, şu açımlamayı yaptı:

"İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin geleceği adına hayata geçirilen en önemli projelerden birisidir. İstanbul’u dünyanın havacılık merkezi yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda hissedarlarımız, Türkiye ekonomisine olan güvenlerini, bu yıl içinde ikinci kez sermaye artırarak göstermiştir. Havalimanımızın tam kapasiteyle hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Tüm hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. 29 Ekim’den bu yana 66 bin kişi havalimanımızdan uçtu. Büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı ile hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni bir dönem başlayacak. 2018 yılının ilk 6 ayında İstanbul’daki mevcut 2 havalimanından uçan yolcu sayısı 49 milyona yaklaştı. İnanıyorum ki; biz 70 milyonluk yolcu hedefimize önümüzdeki 1 yıl içerisinde ulaşacağız. Şu an İGA’nın sermayesi, Türkiye’nin en büyük şirketleriyle aynı seviyeye yükselmiş durumda. İşletme dönemimizle birlikte İGA olarak gerek istihdam tarafında gerekse ciromuzla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız."