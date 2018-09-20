Ifo: Euro Bölgesi’nin ekonomisi büyümeye devam ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Eylül () – Almanya merkezli Ekonomik Araştırma Enstitütsü (Ifo), İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISAT) ve İsviçre Ekonomik Enstitüsü’nün (KOF) ortak raporu, Avrupa Bölgesi ekonomisinin 2018’in üç ve dördüncü ve 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0.4 büyüyeceğini öngördü.

Söz konusu öngörünün 2018’in ilk iki çeyreğindeki görülen gelişimin devamı olduğu belirtilirken araştırmacılar, 2018’in geneli için yüzde 2.0 büyüme ve enflasyon için de yüzde 1.8’lik tahminde bulundu. Rapora göre;

-Büyümenin en önemli etkeni, 2018’in son iki çeyreğinde yüzde 0.7 ve 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0.6 düzeyinde oluşması beklenen yatırımlar olacak. Bu durum da 2018 büyüme oranını yüzde 3.2’ye yükseltecek.

-Yükselen enerji fiyatları da, 2018’in son iki çeyreğinde yıllık enflasyon oranını yüzde 2.1’e çıkaracak.

-Enflasyon, 2019’un başında ise yüzde 2.1’e çekilecek.

Araştırmacılar, ABD’nin uyguladığı agresif ticaret politikasını riskli olarak değerlendirirken, ABD’nin ticari baskısının genel olarak Çin, Meksika ve Kanada üzerinde yoğunlaşmış olmasına rağmen, küresel ticarete de olumsuz etkisi olabileceğini belirttiler. Fed’in devam eden faiz arttırımlarının da başka olası riskler oluşturabileceği eklenen raporda, söz konusu risklerin gelişmekte olan ülke ekonomilerinde Türkiye ve Arjantin’deki karışıklığın da etkileyebileceği bir döviz krizine yol açabileceğinin altı çizildi.