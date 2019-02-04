Ifo: Euro Bölgesi Ekonomik İklimi ilk çeyrekte düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Şubat () – Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo Ekonomik İklimi 2019’un ilk çeyreğinde 6.6 puan düzeyinden eksi 11.1 puana düşerek, 2014’ten bu yana ilk kez sıfır düzeyinin altına geriledi.

Ifo verilerine göre, ekonomi uzmanları mevcut durum ve olası gelişmelere karamsar yaklaşırken, Euro Bölgesi’ndeki ekonomik büyümenin de yavaşlayacağını öngörüyor. Söz konusu durum kapsamında en karamsar değerlendirmeler Fransa ve Belçika’dan gelirken, Fransa’da ekonomik beklentiler düştü ve mevcut ekonomik beklentilerde hafif çekildi. Belçika’da Fransa’ya paralel olarak hem mevcut durum, hem de beklentiler düşürüldü.

İtalya’da mevcut durum değerlendirmesi Euro Bölgesi ülkelerinin en düşük düzeyine inerken, ekonomik beklentiler ise gerilemesine rağmen diğer ülkelere göre daha olumlu oldu. İspanya’daki ekonomik göstergelerde hafif düşüşler görülürken, karamsar eğilimin Almanya’ya da uzandığı belirtildi.

Uzmanların karamsarlığı ihracat, yatırım ve özel tüketim kapsamında da devam etti ve 2019 enflasyon beklentisi yüzde 1.7 oldu. Ifo, uzun ve kısa dönem faiz oranlarının gelecek altı ay içinde daha yavaş artacağının ve hisse fiyatlarının da yakın gelecekte düşebileceğinin beklendiğini de ekledi.