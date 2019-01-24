Ifo: Avrupa inşaat sektöründeki büyüme devam edecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak () – Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi, dinamiklerdeki hafif yavaşlamaya rağmen Avrupa inşaat endüstrisindeki büyümenin 2021 yılına kadar devam edeceğini öngördü.

Ifo, 2018’de yüzde 2.8 büyüyen inşaat çıktısının 2019’da yüzde 2.0 büyümesini beklerken, 2021 yılı için Avrupa inşaat araştırmaları kurumu Euroconstruct, inşaat çıktısındaki büyümenin yüzde 1.3 olacağını öngörüyor.

Ifo uzmanı Ludwig Dorffmeister, söz konusu beklentilerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“İnşaat sektöründe 2014 yılından bu yana görülen olumlu gidişatta iyi ekonomik durum, olumlu faiz oranı ortamı ve kamu sektörünün daha fazla harekete geçmesi etkili oldu.

“Söz konusu etkenlerin yanında, Avrupa’nın çoğu bölgesinde artan göç ve kentleşme de daha fazla ev ve ulaşım yolları ihtiyacı oluşturuyor.”

Ifo ayrıca, inşaat sektörü büyümesindeki yavaşlamanın, 2014-2018 yılları arasında inşaat çıktısındaki yüzde 12’lik artışa bağlı oluştuğuna dikkat çekerken, 19 Euroconstruct ülkesinden sekizindeki inşaat çıktısının geçen yıl, kriz öncesi 2007 döneminin üzerine çıktığını vurguladı.

Dorffmeister “Almanya’da inşaat hacmi 2014’den bu yana yüzde 9.0’u üzerinde yükseldi” derken, inşaat çıktısındaki söz konusu artış, inşaat fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, Almanya’yla sınırlı kalmadı.

Mühendislik yapılarındaki yatırımlar 2018 yılında gözle görülür bir şekilde artarken, söz konusu eğilimin 2019 yılında da devam etmesi bekleniyor. Söz konusu duruma zıt olarak, yerleşim yeri inşaatları ve diğer inşaatlarda daha az bir artış görülüyor.

Ifo, 2021 beklenti dönemi sonuna kadar, en zayıf büyümenin yerleşim yeri inşaatlarında olacağını, yeni inşaatların da en erken 2020 yılında durgunlaşacağını öngörüyor.