İstanbul, 25 Eylül () - Almanya ihracatçıları arasında beklentiler yedi aylık düşüşün ardından, Temmuz ayından itibaren son üç ayda üst üste arttı.
Ifo ihracat beklentileri endeksi Eylül'de 14.4 düzeyinden, 15.1 düzeyine yükseldi. Ifo açıklamasında, Alman ihracatçıların bu aşamada uluslararası ticarette yaşananlardan etkilenmediği belirtildi.
Ifo / Almanya ihracat beklentileri üst üste üçüncü ayda da arttı
İstanbul, 25 Eylül () - Almanya ihracatçıları arasında beklentiler yedi aylık düşüşün ardından, Temmuz ayından itibaren son üç ayda üst üste arttı. Ifo ihracat beklentileri endeksi Eylül'de 14.4 düzeyinden, 15.1 düzeyine yükseldi....
İstanbul, 25 Eylül () - Almanya ihracatçıları arasında beklentiler yedi aylık düşüşün ardından, Temmuz ayından itibaren son üç ayda üst üste arttı.
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