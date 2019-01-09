Ifo: Alman üreticilerinin yüzde 43’ü anlaşmasız Brexit öngörüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ocak () – Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’ne göre, Alman üreticilerinin yüzde 43’ü Birleşik Krallık’ın AB’den "anlaşmasız Brexit" ile ayrılacağını öngörüyor.

Ifo’nun yaklaşık 1,300 Alman üreticiyle Aralık 2018’de yaptığı anketin sonuçları, Brexit üzerinde büyük bir belirsizlik olduğunu ortaya koydu.

Ifo açıklamasında, söz konusu belirsizlik sonucuna anlaşmasız Brexit olasılığının yüzde 0 ila yüzde 100 aralığında ölçüldüğü yanıtlardan varıldığı belirtildi.

Ankete göre, değerlendirmeler Almanya üretim sektörü kapsamında bireysel sektörlerde bir farklılık göstermedi ve şirket büyüklüğü de değerlendirmelerde etkili olmadı.

Birleşik Krallık Avam Kamarası, gelecek hafta Başbakan Theresa May’in tartışmalı Brexit anlaşmasını oylayacak.

Ifo anketi sonuçlarına göre;

- üreticilerin yüzde 40’ı anlaşmasız Brexit durumundan satışlarının kötü etkilenmeyeceğini belirtirken,

- yüzde 60’ı yönetilebilir bir etki olabileceğini,

- yüzde 6.0’sı da tamamen kötü etkilenebileceğini düşünüyor.

Anlaşmasız Brexit’ten etkileneceğini düşünen katılımcılardan;

- yüzde 70’i satışlarının düşeceğini,

- yüzde 28’i satışlarının etkilenmeyeceğini,

- yüzde 2.0’si de satışları üzerinde olumlu bir etki olabileceğini belirtti.