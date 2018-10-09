IEA: Modern biyoenerji 2023’e kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına öncülük edecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ekim () – Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yeni araştırmasına göre, 2018-2023 döneminde yenilenebilir enerji kaynakları arasında en çok modern biyoenerji büyüyecek.

IEA’nın “Renewables 2018” başlıklı piyasa araştırması, yenilenebilir kaynakların önümüzdeki beş yıl boyunca büyümeye devam edeceğini ve küresel enerji tüketiminin yüzde 40’ına öncülük edeceğini ortaya koyarken, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sektöründeki artan kullanımına dikkat çekti. Araştırmada ayrıca zayıf politika desteği ve yayılmadaki engeller sebebiyle, yenilenebilir kaynakların ulaşım ve ısı sektörlerinde daha az kullanıldığı belirtilirken, biyoenerjinin söz konusu sektörlerde yaygın bir biçimde kullanılması sebebiyle yenilenebilir enerji sektöründeki en yaygın kaynak olmaya devam edeceği vurgulandı.

IEA Direktörü Dr. Fatih Birol konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Modern biyoenerji, yenilenebilir enerji sektörünün gözden kaçmış devidir. Şu an yenilenebilir enerji tüketiminin yüzde 50’sini, diğer bir deyişle su, rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları toplamı kadarını modern biyoenerji kapsıyor. Modern biyoenerjinin sektöre öncülük etmeye devam edeceğini ve büyüme için daha fazla potansiyel göstereceğini öngörüyoruz fakat doğru politikalar ve sürdürülebilir regülasyonların, biyoenerjinin tam potansiyeline ulaşması için kritik olduğunu düşünüyoruz.”

Araştırmada, Çin’in yerel hava kirliliğini azaltmak ve bütün sektörler dekarbonize etme çalışmaları kapsamında, şu an modern biyoenerji sektörüne öncülük ettiği yer alırken, 2023’e kadar yenilenebilir enerji sektöründe Avrupa Birliği’nin önüne geçeceği vurgulandı. Biyoenerji ve su gücü başta olmak üzere Brezilya 2023’e kadar yüzde 42lik yenilenebilir enerji tüketimiyle, sektörün en ön sırasında yer alıyor.