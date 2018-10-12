IEA: Küresel petrol arzı son 6 ayda büyük artış gösterdi

İstanbul, 12 Ekim () - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol arzının son altı ayda büyük artış gösterdiğini ve petrol piyasasının "şu an için yeterli arza sahip" olduğuna dikkat çekti.

Ancak IEA, piyasanın artan global taleple başa çıkmaktan zorlanarak baskı altına girebileceği uyarısını da yaptı.

Küresel petrol talebinin, günde 100 milyon varil dolayında olduğu ve atıl kapasitenin talebin yüzde 2'si dolayına gerilediği belirtilen IEA raporunda, atıl kapasitenin daha da düşmesinin beklendiğinin de altı çizildi.

Mayıs ayından bu yana OPEC, Rusya ve ABD gibi üreticilerin katkısı ile küresel petrol arzının günde 1.4 milyon varil arttığı da belirtilen IEA raporunda, arz artışının günde 735 bin varillik bölümünün OPEC'ten geldiği, İran ve Venezuela'nın üretimlerinde düşüşün Ortadoğu ve Afrika'daki OPEC üyeleri tarafından telafi edildiği de vurgulandı.

IEA verilerine göre İran'ın petrol üretimi Eylül'de günde 180 bin azalarak son 2.5 yılın en düşük düzeyi olan 3.45 milyon vari inerken, petrol satışları da 2018 ikinci çeyrekteki tepe noktasına göre günde 800 bin varil azalarak 1.63 milyon varile düştü.

IEA raporunda küresel petrol talebinin 2018'de günde 1.28 milyon varil, 2019'da 1.36 milyon varil artmasının beklendiği de belirtildi.