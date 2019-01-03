IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok

İstanbul, 3 Ocak () - Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda, ciddi adımlar atması gereken ülkelerin başında geldiğini vurguladı ve "Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok" diye uyardı.

Schneider Electric Türkiye, son dört yıldır enerji dünyasında değişim yaratan, pozitif enerji sağlayan liderlere verdiği Pozitif Enerji Ödülü’nün sahibi, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol oldu.

Ödül kapsamında bir araya gelen Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol ve Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, enerji gündemini değerlendirdi.

Dr. Birol, Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda, ciddi adımlar atması gereken ülkelerin başında geldiğini söyledi ve ekledi:

“Türkiye'de rakamlara baktığımız zaman, arabalardan binalardaki ısı yalıtımlarına ve elektrikli lambalara dek her alanda kat edilmesi gereken çok fazla yol olduğunu görüyoruz.

“Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok. Bu konuda büyük bir gayretle çalışan Schneider Electric tarafından Pozitif Enerji Ödülü’ne layık görülmek ise oldukça mutluluk verici.

“Dünyadaki şirketler arasında enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerjiye en fazla emek veren ve memnuniyetle beraber çalıştığım birçok uluslararası şirketten biri olan Schneider Electric’e bu ödül için şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim.”

Tuncer de konuşmasında, 25 yıl içinde enerji tüketiminin yüzde 40 artacağının tahmin edildiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enerji olmadan ise gelişimi sürdürmek mümkün değil. Dolayısıyla temiz, yenilikçi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını ve iş modellerini uygulamaya sokmak hayati bir zorunluluk.

“Schneider Electric olarak bu alanda çözümlerimiz ve teknolojilerimiz kadar güçlü sürdürülebilirlik hedeflerimizle de öncü çalışmalara imza atıyoruz.

“Bu kapsamda, COP24 öncesinde taahhütlerimizi güncelledik ve 2030 yılında sadece kendimiz karbon nötr bir şirket olmayacağız, aynı zamanda tedarikçilerimizin de aynı platforma taşındığı bir ortam kuracağız, enerjimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden sağlayan bir noktaya geleceğiz. “Toplumsal fayda misyonunu üstlenen liderleri onurlandırma ve iş dünyasında farkındalık yaratma amacıyla Pozitif Enerji Ödülü’nü sunuyoruz.

“Bu sayede iş dünyasının odağına sürdürülebilir gelişimi yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Dördüncü yılında ödülümüzü Sayın Dr. Fatih Birol’a takdim etmeyi uygun bulduk.

“Kendisinin enerjinin herkese erişilebilir olması ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları, enerji miksinin içindeki yenilenebilir enerjinin oranının artması konusunda kurumuyla birlikte sağladığı değer ve tüm bunlarla beraber, bir Türk olarak enerji dünyasında üstlendiği rol ve global enerji platformunda yarattığı dönüşüm dolayısıyla ilham verici bir lider olduğuna inanıyoruz.” (Fotoğraflı)