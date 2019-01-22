IEA / Birol: Oyunun adı artık volatilite

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak () – Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, ABD’deki “kaya gazı devriminin” “uzun yıllar boyunca” ABD petrol, gaz ve enerji piyasasında “büyük etkileri” olacağını söyledi ve “Oyunun adı artık volatilite” dedi.

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) CNBC’ye konuşan Birol, Permiyen Havzası’na bu yıl güçlü boru hatları ekleneceğini belirtirken, söz konusu hatların üretim açısından enerji piyasalarında etkilerinin hızla görüleceğini söyledi.

Jeopolitik gerilimlerin bu yıl “enerji üzerinde kara bulutlar oluşturabileceğinden endişeli olduğunu” söyleyen Birol, “büyük bir jeopolitik olay olmadığı sürece” varil başı ham petrol fiyatının 90 dolara yükselmesinin “pek olası olmadığını” belirtti.

Birol, ABD tedarikindeki yükseliş ve talep artışındaki yavaşlamanın da söz konusu durumu dengeleyeceğini de ekledi.