IEA: ABD 2023 yılına kadar en büyük petrol üreticisi olacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık () - Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, ABD 2023 yılına dek, şu an dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Rusya’nın önüne geçerek, küresel petrol üretiminin yüzde 60’ına yakın bir miktarını karşılayacak.

IEA'nın öngörülerine göre, ABD günlük petrol üretimine, şu anki günlük üretime iki milyon varil daha ekleyerek, 2023 yılında günlük 12.1 milyon varile ulaşacak ve günlük petrol üretimi 11 milyon varil olan Rusya’yı geride bırakacak.

Beş yıllık beklentilerin incelendiği IEA raporunda, ABD’nin petrol ve gaz üretiminin teknolojik ilerlemeler, geliştirilmiş verim ve petrol fiyatlarındaki kırılgan toparlanmanın üreticileri teşvik ettiği ve bir zamanlar petrol ihtiyacı için Orta Doğu ithalatına bağımlı olan ülkenin iç talebe karşılık verecek hale yaklaştığı belirtiliyor.

Küresel petrol piyasalarında ABD etkisinin artması ve 2015 yılına dek petrol ihraç etmesi yasalar tarafından engellenen ABD’nin 2023 yılına dek 4.9 milyon varil ihraç edecek hale geleceği IEA’nın öngörüleri arasında bulunuyor.

IEA raporunda, tüm likitler hesaplandığında, günümüzde 13 milyon varil üretim yapan ABD’nin üretimini 2023 yılında neredeyse 17 milyon varile çıkaracağı ve Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretimlerinin üzerine çıkacağı belirtildi.