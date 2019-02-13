İDDMİB: Mutfak eşyaları ihracatında hedef 5 milyar dolar

İstanbul, 13 Şubat () - İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, mutfak eşyalarında 2018 yılında 4.55 milyar dolar olan ihracatı 6 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi ve ekledi, "Şu anda 200 milyar dolar olan dünya mutfak sektöründe sekizinci sıraya ulaştık. Aynı zamanda AB’nin de en önemli tedarikçilerinden birisiyiz."

Türkiye'nin mutfak ürünleri sektöründe geçtiğimiz yıl yüzde 9.0'luk artışla 4.55 milyar dolarlık bir ihracat yaptığını ifade eden Öztiryaki, ithalatın ise sadece 1.05 milyar olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıla göre ihracat birim fiyatlarını da kilogram başına 3.4 dolardan 3.6 dolara çıkardıklarını söyleyen Öztiryaki, "2018’de sektörümüz ülkemize 3.5 milyar dolar dış ticaret fazlası sağladı. Mutfak sektörü bir yandan ihracatını artırırken diğer taraftan ithal ürünleri Türkiye'de üreterek cari açık probleminin çözümüne çifte katkı sağlıyor. Daha önce ağırlıklı olarak ithal edilen küçük ev aletleri ve termos gibi ürünlerin ülkemizde üretimi giderek artıyor. 2018 yılında ithalat yüzde 18 geriledi. Üstelik bu sadece 2018’e özgü bir durum değil, son yıllarda giderek güçlenen bir trend” dedi.

Türkiye'nin kalitesini tamamen ispat ettiğini belirten Öztiryaki, bunun yanında fiyat avantajı ve lojistik olarak da önde olduğunu anlattı. Sektörün pratik ve hızlı çözüm sunabildiğini ifade eden Öztiryaki, Avrupa’ya yakınlığın ciddi bir rekabet üstünlüğü sağladığını kaydetti ve şöyle devam etti:

"Sektörede kısa sürede tedarik, esnek sipariş miktarı ve güvenilirlik açısından Çin’den önde yer alıyoruz. Çin’den bir malı beş ayda alamazsınız, bizde ise maksimum bir ay sürüyor. Ayrıca plastikte Çin’den daha rekabetçi fiyatlar verebiliyoruz. Herkes şu anda ihracata inanmış durumda. Biz birlik olarak ihracatın Türkiye için en önemli iş olduğuna ve her firmanın ürettiğinin yüzde 50’sini ihraç etmesi gerektiğine inanıyoruz. Sektörün iki önemli derneği olan ZÜCDER ve EVSİD ile de ihracatı artırmak için işbirliği yapıyoruz. İkisiyle de birlikte hareket ediyoruz, hepsine yardımcı oluyoruz. İhracatı daha da ileriye taşımak için 'Mutfak sektör ailesi' oluşturduk."

Türkiye'nin 150 ülkeye ihracatı olduğunu ifade eden Öztiryaki, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) çalışmalarının da bu seneki faaliyetleri arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Endüstriyel mutfak sektöründe ikinci Ur-Ge'yi açtıklarını, mutfak sektöründe de üçüncüye başlayacaklarını anlatan Öztiryaki, "Alüminyum, bakır, yapı, bağlantı elemanları ve mutfak sektörlerinde bu yıl toplamda 12 Ur-Ge projesi yapmış olacağız. Birliğimizce aktif olarak yürüttüğümüz beş farklı Ur-Ge projesinde geçen yıl yaptığımız dokuz heyette 121 Türk firmasını 369 yabancı firmayla buluşturduk ve 1323 görüşme gerçekleştirildi. Her sektörü birleştirerek ulaşamadıkları ülkelere ulaştırıyoruz. Şu anda ölçümleme de yapıyoruz. Ur-Ge’de olan firmalarının o ülkelere ihracatı yüzde 15 ila 20 arasında arttı" dedi.

İhracatın yüzde 50'sini AB ülkelerine yaptıklarını ve bu ülkeler içerisinde de Almanya'nın bir numaralı pazar olduğuna işaret eden Öztiryaki, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki dönemde de en önemli hedef olmaya devam edeceğini belirtti. Bunun yanında yeni pazarlara yöneldiklerini de belirten Öztiryaki, "Örneğin Mısır’da şu sıralar çok güçlüyüz. Ürdün ve Cezayir'le bazı problemleri çözmemiz gerekiyor. Cezayir bizden gümrük vergisi alıyor, AB ülkelerinden almıyor. Amerika'nın da önemli pazarlarımızdan birisi olmasını istiyoruz. Hindistan gelişen pazarlarımızdan birisi. Mutfak eşyasında yaptıkları ürünler bizim kalitede değil. Hindistan’da daha güçlü hale gelebiliriz. Afrika’da güvenilir bir ülke olduk. Latin Amerika ve Orta Afrika da bizim için önemli bir alan." dedi. (Fotoğraflı)