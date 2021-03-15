İcralık Olan ve Kara Listede Bulunan Vatandaşlara 6 Ay Ertelemeli Kredi Fırsatı Sunuluyor!

Pandemi süreci başladığından beri tüm dünyada ekonomik darboğaz yaşanıyor. Çalışanların işsiz kaldığı, esnafların dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığı bu zamanlarda, devlet kurumları ve kamu bankaları Türk vatandaşlarından desteğini esirgemiyor. Verilen maddi yardımların yanı sıra, kamu bankaları Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vatandaşlar icralık da olsa kara listede de olsa düşük faizli kredi imkanı tanıyor. Hatta, çektiği bu krediyi sorunsuz bir şekilde ödeyen vatandaşlar, bankaların kara listesinden çıkabiliyor.

Son zamanlarda temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanan vatandaşlar, kredi çekmek için adeta çırpınıyordu. Özellikle icralık ve takipte olan vatandaşlar kredi başvurusu bile yapamıyordu. Vatandaşların koronavirüs salgınından dolayı çektiği ekonomik sıkıntıları azaltmak için harekete geçen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 6 ay ödemesiz ve düşük faizli kredi desteği başlattı. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından belirlenen ortak kriterlere göre değerlendirileceği ve bu değerlendirmenin sonucunda kişinin kredi alıp alamayacağının belli olacağı duyuruldu.

2021 VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin bir an önce atlatılması için vatandaşlara yardım eli uzatan kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, 10.000 liraya kadar 6 ay ödemesiz, 36 aya varan vade seçenekli Temel İhtiyaç Kredisini geçtiğimiz sene tanıtmıştı. Bu sene de söz konusu kredi için başvurular alınmaya devam ediyor. Ayda sadece yüzde 0,49 faiz oranıyla aylık eşit taksitli kredi çekmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey başvuru yapmaktır. Özellikle hane halkı geliri 5.000 lira ve altında olan bireysel müşterilerin avantajlı olacağı bu krediden, icralık ve kara listede olan vatandaşlar bile yararlanabilecektir. Peki Vakıfbank Temel İhtiyaç Kredisi kimlere verilir, nasıl başvuru yapılır?

VAKIFBANK 6 AY ÖDEMESİZ İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Hane içi geliri 5 bin liranın altında olan bireysel müşterilerin yararlanabileceği bu krediden, aynı hanede bulunan iki eşin de ayrı ayrı faydalanabilmesi mümkün değildir. Başvurunuz onaylandıktan 6 ay sonra ödemeye başlayacağınız bu kredi ile ilgili detaylı bilgi almak için Vakıfbank şubelerine gidebilir veya çağrı merkezlerini arayabilirsiniz. Vakıfbank Mobil’den, İnternet Bankacılığı’ndan da kredinin detaylarını okumanız mümkündür.

Vakıfbank’ın Temel İhtiyaç Kredisi’ne başvurmak isteyen vatandaşlara çeşitli başvuru yöntemleri sunulmaktadır. İlk olarak, size en yakın Vakıfbank şubesine giderek hem kredi hakkında detaylı bilgi alabilir hem de ardından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka şubelerine gitmek istemeyen müşteriler de tek bir SMS ile bu krediden yararlanabilir. SMS ile başvuru yapacak olan vatandaşların telefonlarında bulunan mesaj kısmına girerek, kelimelerin arasında birer boşluk bırakarak “DESTEK TCKN HANEGELIRI” yazması gerekmektedir. DESTEK kelimesi ile birlikte TC kimlik numarasını, hane gelirini belirten vatandaşlar bu mesajı 5724’e gönderdiklerinde kredi başvurularını tamamlamış olurlar. Kredi başvurunuz onaylanırsa bilgilendirme tarafınıza SMS yolu ile yapılacaktır. Başvuru sonucunuz olumsuz olursa da başvurunuzun olumsuz sonuçlandığına dair bilgilendirme mesajı gönderilecektir.