Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçimlerini İbrahim Halil Peltek kazandı. Yaklaşık son 1 yıldır kayyumla yönetilen ŞUTSO’nun yeni başkanı belli oldu.
Ali Eyyüpoğlu ile İbrahim Halil Peltek’in yarıştığı seçimde sonuç belli oldu. Peltek 3 oy farkla seçimin galibi oldu.İbrahim Halil Peltek ; 41 oy,Ali Eyyüpoğlu 38 oy,Geçersiz: 1 oy olarak seçim sona erdi.
80 delegenin oy kullandığı ŞUTSO seçimlerinde 41 oyla Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'na Başkan seçilen İbrahim Halil Peltek'in rakibi Ali Eyüpoğlu 38 oy aldı.
İbrahim Halil Peltek ŞUTSO Başkanı Seçildi!
Şanlıurfa'nın etkili isimlerinden İbrahim Halil Peltek ŞUTSO Başkanı seçildi. Peltek'in başkan seçilmesi kentte olumlu tepki aldı. İbrahim Halil Peltek'in başkan seçilmesi iş dünyasını da sevindirdi...
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçimlerini İbrahim Halil Peltek kazandı. Yaklaşık son 1 yıldır kayyumla yönetilen ŞUTSO’nun yeni başkanı belli oldu.
YORUM EKLE