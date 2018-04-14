İbrahim Halil Peltek ŞUTSO Başkanı Seçildi!

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçimlerini İbrahim Halil Peltek kazandı. Yaklaşık son 1 yıldır kayyumla yönetilen ŞUTSO’nun yeni başkanı belli oldu.



Ali Eyyüpoğlu ile İbrahim Halil Peltek’in yarıştığı seçimde sonuç belli oldu. Peltek 3 oy farkla seçimin galibi oldu.İbrahim Halil Peltek ; 41 oy,Ali Eyyüpoğlu 38 oy,Geçersiz: 1 oy olarak seçim sona erdi.



80 delegenin oy kullandığı ŞUTSO seçimlerinde 41 oyla Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'na Başkan seçilen İbrahim Halil Peltek'in rakibi Ali Eyüpoğlu 38 oy aldı.