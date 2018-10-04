IBM ve Singapurlu nakliye şirketinden blockchain işbirliği

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ekim () – ABD merkezli dünyanın önde gelen bilişim teknolojisi şirketi IBM, Singapur merkezli nakliye şirketi Pacific International Lines (PIL) ile gerçekleştirdiği yeni işbirliği ile blockchain teknolojisi yoluyla konşimentoyu dijitalleştirmeyi hedefliyor.

Yeni işbirliğiyle iki şirket, blockchain üzerinde yer alacak yeni bir konşimento oluşturulması için çalışacak. Uluslararası ticarette malların mülkiyetinin yanında bankaların ve finansal kurumların ticareti finansmanı için göz önünde bulundurduğu konşimentonun, birden fazla tarafla paylaşılması, dolandırıcılık sorunlarına yol açıyor. IBM’in geliştireceği yeni sistemin blockchain üzerinde yer alacak olması sebebiyle söz konusu dolandırıcılık sorununun önüne geçilmesi ve aynı zamanda da masrafların kısılması hedefleniyor.

PIL Başkanı Lisa Teo, yeni işbirliğiyle ilgili şöyle konuştu:

“Geleneksel olarak bilgi akışı dijital olarak gerçekleştirilmiyor ve bu da tedarik zincirinin yavaşlamasına neden oluyor. Blockchain teknolojisinin dökümanlar ve bilginin merkezisizleştirilmiş bir ağ üzerinden gönderilmesi sahtecilik, anlaşmazlık ve gereksiz riskleri ortadan kaldırdığından endüstri için önemli bir ilerlemedir.”

