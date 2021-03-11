İBB İstanbul'daki Depreme Dayanıksız Konutlar İçin Düğmeye Bastı!

İstanbul için düğmeye basıldı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Mart ayının ilk haftasında yapıldı, yapılan toplantılar gündem maddesi ise İstanbul depremi oldu. İBB Ak Parti grup başkanvekili Göksu, İstanbul'un genelinde 4.000 binanın acil şekilde yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

AK Partili Göksu, ‘’ Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi'nde 8 bağımsız bölüm, Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde 117 bağımsız bölüm, Büyükçekme Mimar Sinan Mahallesi'nde 412 adet bağımsız bölüm, Eyüpsultan Akşemsettin Alibeyköy ve Çırçır mahallelerinde 1540 bağımsız bölüm, Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde 227 bağımsız bölüm, Sarıyer Derbent Mahallesi'nde 1584 adet bağımsız bölüm, olduğunu dile getirdi. Yapılan toplantıda bu Mahallede bulunan konutların acil bir şekilde yenilenmesi gerektiğini dile getirirken aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de sitem dolu sözler de bulundu. Göksu,’’ Bu mahalle ve konutlar ile ilgili adım atmak için kimden ne bekliyorsunuz bu alanlarda yaşayan binlerce İstanbullu'nun canlarının hiç mi önemi yok sizin için bunları da yapamayacaksınız en azından kendi sorununuz da çok çok acil müdahale etmemiz gerekiyor dediğiniz ve fakat 2 yıldır kanınızı kaporta atmadığınız 224 ağır hasarlı binaya bir an önce yıkıp yeniden yapın’’ ifadelerini kullandı. Aynı zamanda AK Partili grup başkanvekili Göksu, 224 ağır hasarlı binalar acil bir şekilde yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini dile getirdi. Yapılan toplantıda sık sık sert çıkışlar yapan Göksu yapmış olduğu açıklama kapsamında, İstanbul Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan 974 adet riskli binanın halen yıkılmadığını belirtti. Eklenen büyük İstanbul depreminin gerçekleşmesi neticesinde bu binaların ağır hasar görmeleri sonucunda çok sayıda can kayıplarına yol açacağı gözükmekte. İstanbul depremi için, olası bir durumda bu binada yaşayan vatandaşların hayatlarını tehlikeye atmadan, ağır hasarlı ve yenilenmesi gereken binaların acilen yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Bu söylemleri gerçekleştirilen AK Partili Göksu, İstanbul Belediyesi'ne sert sözlerle ani çıkışlar yaptı