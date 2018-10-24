Hüyük'ten çilek ihracatı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın 15 bin nüfuslu Hüyük ilçesinde yetişen yaklaşık 30 bin ton organik çileğin büyük bölümü, Rusya ve Suudi Arabistan ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Organik çilek üretiminin son 10 yılda artığını belirten Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, ''Çileğimiz dar alanlarda üretilirken, şimdi 7 bin dekarlara kadar çıktık. Hiçbir ilaç kullanmadan, tamamen doğal üretiyoruz. 15 bin nüfuslu ilçemizde yaklaşık 5 bin kişi, çilek üretiminden geçimini sağlıyor" dedi.

Kentin 200 bin dekar tarım arazisine sahip Hüyük ilçesinde, son yıllarda en çok rağbet gören ürün çilek oldu. Üretim sahası her geçen gün genişletilen çilek, bugün 7 bin dekarlık alanda bölgede yaşayanların en önemli geçim kaynağına dönüştü. Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan ilçede, yılda ortalama 30 bin ton çilek rekoltesi elde ediliyor. Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, gölden gelen esintinin çileğe ayrı aroma kattığını söyledi. Öğle saatlerinden akşam gün batımına kadar gölden esinti olduğunu kaydeden Şahin, ''Bu esinti bizim meyvemizin yanağına değdiğinde bunun aromasını artırıyor. Bide biz bunu organik halde yetiştirdiğimizde bizim bölgemizin çileğini insanımız ısırdığında damakta güzel bir aroma, güzel bir lezzet bırakıyor. Bölgede organiklikten şaşmadan, bunun dışına çıkmadan çilek üretimi yapıyoruz. Bunda bölgemiz arazisinin bakir olması ve daha önce kimyasal maddelerden etkilenmemiş olmasının da büyük bir etkisi var" diye konuştu.

'ÇİLEK İŞLEME MERKEZİ' TALEBİ

Bölgeye çilek işleme merkezi kurulmasını istediklerini de dile getiren Şahin, "Mayıs’ta Akdeniz bölgesinin çileği biter, temmuz sonunda Danimarka, Finlandiya o tarafında biter. Biz şu mevsimde dünyada çilek yetiştiren tek bölgeyiz. Bizim çileğimizin değerinin bulmasını istiyoruz. Çiftçi ve işçinin emeğini karşılayacak şekilde pazara ulaşması ve bu bölgede bunun gıda sektöründe kullanılacak şekilde işleme merkezinin olmasını istiyoruz. Şoklamasını, paketlemesini, entegre edilmesini istiyoruz burada. Tarladan toplayıp, sofraya gidince kadar bunun burada yapılmasını istiyoruz" dedi.

Dar alanda yapılan çilek üretiminin bugün 7 bin dekara kadar çıktığını belirten Şahin, "Çilek, son yıllarda hızla yayılan bir ürün. Zamanında dar alanlarda iken bugün 7 bin dekara ulaştık. Çilekte para sirkülasyonu günü birlik olduğundan çiftçimiz günlük birlik tarlasından topladığı ürününü hemen satıp paraya çevirebiliyor" diye konuştu.

İLÇEDEN GÖÇ EDENLERE 'DÖNÜN' ÇAĞRISI

İlçeden daha önce göç edenlere de 'Geri dönün' çağrısında bulunan Hürriyet Şahin, "Hüyük nüfusuna kayıtlı 53 bin insanımız var; ancak ilçede yaşayan insan sayısı 15 bindir. 38 bin kişi ilçemizden göç etmiş. O dönemlerde burada istihdam alanı bulamamış. Şimdi diyoruz ki 'Ata topraklarına gelin'. Biz kurumlar olarak suyu ulaştırmaya çalışıyoruz, siz de toprağınızı işleyin. Böylelikle bölgesel bereketimiz artsın ve ülkesel katma değer üreten bir bireyler haline gelelim" dedi.

Üretilen çileğin büyük bölümünün ihraç edildiğini anlatan Şahin, ''Çileğimiz ağırlıklı olarak Avrupa'ya gidiyor. Rusya ile olan ilişkiler düzeldikten sonra Rusya ve özellikle bu dönemde Suudi Arabistan'a çok gidiyor. Turistik otellerde bizim çileğimizi tercih ediyor. Ortalama 30 bin ton rekoltemiz oluyor. Mevsime göre değişebiliyor" diye konuştu.

Çilek üretimi yapan Ali Özet ise "Hüyük çileğinin kalitesindeki sırrı, organik ve doğal olmasıdır. Toprağımızda çilek üretimi için verimlidir. Su problemini de çözdüğümüz takdirde daha da çok üreteceğiz" dedi.



​FOTOĞRAFLI