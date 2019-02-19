HSBC'nin vergi öncesi kârı yüzde 16 artışla 19.9 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Londra merkezli HSBC’nin 2018 vergi öncesi kârı yüzde 16 artışla 19.9 milyar dolara yükselirken, beklentilerin altında kaldı.

Bankanın açıklamasına göre, 2018’de gelirler yıllık yüzde 4.5 artışla 53.8 milyar dolara yükseldi.

HSBC açıklamasına göre banka, "2019’da pozitif görünümünü korumayı, 2020 yılına kadar özkaynak kârlılığını yüzde 11'in üzerine çıkarmayı ve istikrarlı bir kâr payı sağlamayı” hedefliyor.

HSBC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker, sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"HSBC şu an güçlü bir konumdadır. Geçen yılki performansımız işletmemizin gücünün ve grubumuzun CEO’su John Flint’in Haziran ayında açıkladığı stratejinin potansiyelinin bir göstergesidir. Dördüncü çeyrekteki dış etkenlerin oluşturduğu zorluklara rağmen, bütün küresel işletmelerimizin kârlarında artış oldu ve Grup 2018’de özkaynak kârlılığı üzerinden daha yüksek bir gelir sağladı."