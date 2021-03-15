HoloCoin 10 Kat Kazanç Sağladı! 1 Ayda Çarpı 10 Yapan Holocoin Nedir?

Birçoğumuzun 2017 yılıda tanıştığı kritoparalar, Covid-19 salgınıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Mart ayından itibaren istikrarlı bir çıkış trendini takip eden kriptoparalar kısa vadede yüksek kazanç getiriyor. Lider kriptopara Bitcoin 3800 dolardan başladığı yolculuğunda dün itibariyle 62 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kısa vadede yüksek kazanç elde etmek isteyen, riskli yatırım yapmak isteyen birçok kişi son yıllarda kriptoparalara yatırım yapmaktadır. Paylaşılan verilere göre kriptoparalara yapılan yatırımın maddi değeri 1.7 katrilyon doları geçmiş durumda. Kurumsal şirketlerinde alım yapması, Elon Musk gibi ünlü isimlerin konuyu gündeme getirmesi, kriptoparalar olan güveni arttırıyor.

HOLOCOİN 10 KAT ARTTI

Boğa sezonunun başlamasıyla birlikte altcoinlerde de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk 10'da yer alan altcoinlerin sert yükselişlerine tanıklık etmiştik. Son 1 ay içerisinde atak yapan altcoinlerden biri de Holocoin(HOT) oldu. 28 Ocak tarihinde sert yükseliş trendine geçen Holocoin bugün itibariyle fiyatını 0.0087$ a taşıdı. Bu fiyat hareketiyle birlikte coine yatırım yapan kişiler anaparalarını 10 kattan fazla arttırdı. Yüksek kazanç potansiyeli sunan Holocoin sosyal medyanında gündeminde yer aldı. Son üç gündür sert yükseliş hareketleri sergileyen HOT, bu süreçte neredeyse 3 kat kazanç sağladı. Bu kadar kişinin yatırım yaptığı, yüksek kazanç getiren Holocoin hakkında detayları hep birlikte inceleyelim.

Holocoin Nedir?

Son 24 saatteki işlem hacmi 2 milyar dolara yaklaşan Holocoin yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Yapılan yatırımların sonucunda kritopara piyasalarının %0,10 luk bir bölümü Holocoin'de bulunmaktadır. Altcoin için belirlenen toplam arz miktarı ise 168,438,730,761 olarak açıklandı. 168 milyar gibi yüksek üretim hacmine sahip olan Holocoin'in fiyatı son bir aydır oldukça yükseldi. Kriptoparanın yol haritası ve resmi sitesine holochain.org internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Holocoin Fiyatı Ne Kadar?

Son dönemin popüler altcoini Holocoin yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle 0.0087 dolar üzerinden işlem görmektedir. Yatırım yapmayı düşünen okurlarımız için fiyat daha da yükselir mi yoksa düşer mi hep birlikte inceleyelim.

Holocoin Yükselir Mi Düşer Mi?

Yüksek kazanç getirisi nedeniyle birçok yatırımcının gözü Holocoin üzerinde. Yatırım yapmayı düşünen kişiler, HOT yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusunun cevabını merak ediyorlar. Bizlerde uzman yorumları ve teknik analizleri sizler için inceledik. Uzman yorumlarına göre Holocoin son üç gün içerisinde çok yüksek kazanç getirisi sağladı bu yüzden piyasalarda aşırı alım noktasına ulaşılmış durumda. Fiyatın bu noktadan %30 daha artma potansiyeli bulunsa da kısa süre içerisinde sert düşüşlere tanıklık edebiliriz. Öyle ki, uzmanlar yatırımcıları uyarıyor. Her sert çıkışın sert düşüşü olmaktadır. Bu yüzden yüksek kazanç sağlamayı hedefleyen okurlarımız bir aranda yüksek zarara da uğrayabilirler. Holocoin alıp satacaklar bugünlerde dikkatli olmalılar.