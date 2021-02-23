Hindistan, Türk teknolojisiyle donanma gemisi yapacak!

Hindustan Tersanesi tarafından donanma gemileri üretileceği öğrenildi. Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan tersanenin, bunun için Türkiye'den teknoloji transferi gerçekleştireceği belirtildi. Hindustan Tersanesi'nin 5 tane donanma gemisi üretmek için sipariş beklediği ifade edildi.

Teknoloji transferi nereden gerçekleştirilecek?

Hindustan Times gazetesinde yer alan haberde, donanma gemilerinin yapımı sırasında Türkiye'den teknoloji transfer edileceği bildirildi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Anadolu Tersanesi'nden teknoloji transferi gerçekleştirileceği belirtilen haberde, söz konusu projenin 1,5-2 milyar dolarlık bir maliyete sahip olacağı ifade edildi.

4 sene içerisinde teslim edilecek

Hindustan Tersanesi, 4 sene içerisinde ilk filo destek gemisini teslim etmeyi amaçlıyor. Diğer filo destek gemilerinin teslimatının da 10-12 ay içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Filo destek gemilerinin 230 metre uzunluğa sahip olacağı ifade ediliyor. Söz konusu gemilerde savaş gemileri için hem yakıt hem de farklı malzemelerin taşınacağı belirtiliyor.

"2021 senesinin Ekim ayına kadar gerçekleşebilir"

Hindustan Times gazetesinde yer alan haberde, bir yetkilinin konu hakkındaki açıklamalarına yer verildi. Söz konusu yetkili, Hindustan Tersanesi'nin donanmadan sipariş almasından sonra Türk konsorsiyumu ile anlaşmanın yürürlüğe gireceğini söyledi. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması durumunda bunun 2021 senesinin Ekim ayına kadar gerçekleşebileceğini aktaran yetkili, bu projede Hint tedarikçilerin de yer alacağını dile getirdi.

"Türk mühendisleri bekliyoruz"

Konu hakkında açıklama yapan başka bir kaynak ise Türkiye'de bulunan tersanelerin uzun zamandır dolu olduğuna dikkat çekti. Bütün gemilerin Hindistan'da üretileceğini ve teknoloji transferinin gerçekleştirileceğini aktaran kaynak, söz konusu projeye katkı sağlamak üzere Türk mühendislerin Hindistan'a geleceği ifade edildi.

"Türkiye'nin gelişmiş bir savunma sanayisi var"

Sameer Patil isimli yetkili, Türkiye'nin bütün ülkelerle ticari ilişkiler geliştirmeye yoğunlaştığını belirterek, bu durumun Hindistan ile Türkiye arasındaki iş birliğine de olumlu yansıdığını kaydetti. Hindistan'ın denizde etkili olmayı hedeflediğine dikkat çeken Patil, Türkiye'nin oldukça gelişmiş bir savunma sanayisine sahip olduğunu ekledi.