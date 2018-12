"Hindistan kripto para birimlerini yasallaştırmaya hazırlanıyor"

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Aralık () – Hindistan yerel basınına göre Hindistan yönetimi, ülke genelindeki kripto para birimleri yasağını sıkı “hüküm ve koşullarla” kaldırmaya hazırlanıyor.

New Indian Express’te yer alan haberde Hindistan yönetiminin kripto para birimlerinin incelenmesi amacıyla kurulan disiplinler arası komitenin ülke genelindeki kripto para birimleri yasağına karşı olduğu belirtilirken, ismi verilmeyen bir yetkili gazeteye verdiği röportajda şöyle konuştu:

“Şu ana kadar iki toplantı yaptık. Kripto para birimlerinin tamamen illegal olmasına karşı olan ortak bir görüş mevcut. Kripto para birimleri güçlü koşullarla yeniden yasallaştırılmalı. Görüşmeler hala devam ediyor.”

Kripto para birimleri ve blockchain teknolojisinin incelenmesi ve bir yasa çerçevesi oluşturulması amacıyla, Nisan 2017’de kurulan komitenin bir karara varamamasının ardından, Hindistan Merkez Bankası, bu yıl Nisan ayında yerel bankaların kripto para birimleri borsaları gibi kripto para birimleri şirketlerine hizmet vermesini yasaklamıştı.

Söz konusu komitede yer alan devlet yetkilileri, ekonomi, vergi bakanlıkları ve merkez bankası yetkililerinin Şubat ayında bir karara varması beklenirken, New Indian Express’e röportaj veren yetkili ekledi:

“İncelemelerimiz kapsamında ayrıca kripto para birimleri borsaları ve uzmanlarından görüş aldık ve söz konusu kurumların yasal durumlarını da inceleyeceğiz. Kripto para birimlerinin durumu şu an karmaşık fakat incelemelerimizi tamamladığımızda bu konuya bir açıklık getireceğiz.”