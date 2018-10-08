Hindistan : İran’dan petrol almaya devam edeceğiz

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ekim () – Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan, ABD Başkanı Donald Turmp’ın yaptırım uyarılarına rağmen, Hindistan’da iki petrol şirketinin İran’dan ham petrol satın alacağını söyledi.

ABD’nin 4 Kasım’da uygulamaya girecek olan İran ham petrol ihracatına ilişkin yaptırımları öncesi petrol fiyatları karışık seyrederken, ABD Başkanı Donald Trump, dünya genelindeki şirket ve ülkelere, İran’dan petrol almamaları gerektiği ve İran’la işbirliği yapmaları durumunda söz konusu ülkelere de yaptırım uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

CNBC’de yer alan habere göre Hindistan başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen Enerji Forumu’nda konuşan Pradhan, Hindistan’ın Kasım ayında da İran’dan petrol almaya devam edeceğini söyledi ve ayrıca petrol alımında farklı bir ödeme sistemi oluşturmayı hedeflendiğini ekledi.

