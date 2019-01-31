Hindistan hukuk şirketini "kripto para sunumu"na davet etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ocak () – Hindistan yönetimi, küresel hukuk şirketi Nishith Desai Associates’ın ülke genelinde kripto para birimleri yaptırımları için sundukları yasa tasarısının ardından, şirket yetkililerini söz konusu tasarının sunumunu yapmaya davet etti.

Kripto para birimlerinin ülke genelinde yasaklanmasının önüne geçilmesi, dengeli bir yaklaşımın benimsenmesi, lisans hizmetleri ve sektörün kendi kendini yönetmesine ilişkin çeşitli önerileri barındıran yasa tasarısının üç yazarından biri olan Nishith Desai Associates Avukatı Jaideep Reddy, yönetimin yasal olarak kamudan öneri alamayacağını belirtirken, news.bitcoin.com’a şu açıklamaları yaptı:

“Yasa tasarısı teklifimizin ardından Maliye Bakanlığı önerilerimizi sunmamız için bizi davet etti. Sunumuzda ağırlıklı olarak yasa tasarısındaki önerilerimizden bahsettik ve bizi ilgiyle dinlediler.”

Söz konusu tasarının “bağımsız olarak ve tamamen kamu yararı için” yazıldığı belirtilirken, “çeşitli nedenlerden ötürü, kripto para varlıkların ülke genelinde yasaklanmaması” gerektiğine dikkat çekildi:

“Yasakların ters etki yasal zaaflar oluşturması sebebiyle tarih bize blockchain gibi teknolojilerin yasaklanması yerine yönetilmesi gerektiğini öğretti.”

Tasarıda yazarlar, “kripto para birimlerine dengeli bir yaptırım yaklaşımının söz konusu teknolojinin faydalarını arttırarak oluşturabileceği olası riskleri de azaltabileceğine” dikkat çekerken, kripto para ve blockchain hizmeti veren şirketlere lisans verilmesinin çeşitli yolları olabileceğine işaret etti. Reddy, “Lisans uygulaması, yeni kanunların oluşturulması veya mevcut kanunların kripto para yaptırımları çerçevesinde yeniden düzenlenmesiyle sağlanabilir” dedi.

Kripto para varlıklarına değinen yazarlar, söz konusu varlıkları üç gruba ayırdı:

“Yasal analiz bakımından, bütün kripto para varlıkları aynı değildir ve bu sebeple içerikleri de duruma göre değerlendirilmelidir. Geniş açıdan bakıldığında kripto para varlıkları ödeme tokenları (payment tokens), menkul kıymetler tokenları (security tokens) ve fayda tokenları (utility tokens” olarak üçe ayrılabilir.”

