Hindistan'dan Bitcoin'e büyük darbe!

Bitcoin, 61,481 dolar ile Cumartesi gecesi zirve yapmıştı. Fakat Hindistan tarafından "kripto paralara yasak getirileceğine" dair yapılan açıklamanın ardından Bitcoin’de ciddi bir düşüş görüldü.

Hindistan'da kripto paralara ilişkin yeni bir kanun teklifi hazırlandı. Kripto paralar birimleri aracılığıyla işlem gerçekleştiren kişiler, kripto para birimlerine sahip olan kişiler, kripto madenciliği gerçekleştiren kişiler, kripto varlıkların transferini yapan kişiler ve yeni para birimi oluşturan kişilere yönelik cezai işlemlerin hayata geçirileceği ifade edildi. Kripto para piyasasında bunun üzerine satışların başladığı ifade edildi.

6 aylık süre verilecek

Kanun teklifine onay verilmesi durumunda kripto varlıkların para haline getirilmesi için 6 ay süre verileceği bildirildi. Söz konusu süreden sonra da cezaların hayata geçirileceği öğrenildi. Bu durumda kripto para birimlerinin bulundurulmasını hukuk dışı olarak kabul eden ilk büyük ekonomi Hindistan olarak kayıtlara geçecek. Çin'de ticarete ve madenciliğe yasak getirilse bile kripto para birimlerinin bulundurulması konusunda herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı biliniyor.

Yüzde 8,5 geriledi

Dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahip olan Hindistan'ın bu kararından sonra Türkiye saati ile 13.10'da Bitcoin yüzde 8,5 oranında değer yitirdi. Böylece Bitcoin, 55,611 dolara kadar düşmüş oldu.

Aynı zamanda Ethereum da yüzde 7 oranında değer yitirdi. Böylece Ethereum, 1,764 dolara kadar geriledi. Dogecoin yüzde 8,4 oranında değer yitirirken, Binance Coin ise yüzde 7,2 oranında değer kaybına uğradı.

Dolar bazında değer kaybı gerçekleşti

Piyasa değeri açısından ilk 100'de yer alan kripto paralara ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu paraların 89'u, yüzde 1,2 - yüzde 14,5 arasında dolar bazında değer yitirdi. Cumartesi gecesi 1 trilyon 850 milyar dolara ulaşan kripto paraların piyasa değeri, 15 Mart Pazartesi günü itibarıyla 1 trilyon 685 milyar dolara düştü. Kripto paraların piyasa değerinde 165 milyar dolarlık bir değer kaybı gerçekleşmiş oldu.

Yine de yüzde 11,5 değer kazandı

Bitcoin, söz konusu gelişmeye rağmen bir hafta öncesine kıyasla yüzde 11,5 oranında değer kazandı.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden tarafından 1,9 trilyon dolar değerindeki koronavirüs destek paketine onay verilmesinden sonra Bitcoin tarihi bir düzeye çıkmıştı.

Hindistan'da yaşanan gelişmelerin yol açacağı etkilerin boyutu ve kalıcılığı ilerleyen günlerde kesinlik kazanacak. Uzmanlar, 60 bin dolarlık psikolojik barajın geçilmesi sonucu yaşanan kâr satışlarının da Hindistan'daki kripto para satışlarında rol oynadığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 14:48