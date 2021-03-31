Hesaplarınızı Kontrol Edin 1317 Lira Yatmış Olabilir! 2.6 Milyon Kişiye 274 Milyon TL Yardım Yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi olarak destek olmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan kişilere karşılıksız olarak verilen bu destekler farklı başlıklar altında sağlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yaklaşık 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine,üç nakdi sosyal destek programı kapsamında 274.3 milyon liralık ödeme yapacaklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Söz konusu yardımlardan yararlanmaya hak kazanan vatandaşların hesaplarına en az 1317 lira yatmaya başladığını ve ödemelerin 29 Mart’a kadar devam edeceğini söyledi. Peki bu yardımlardan yararlanma şartları neler, kimler bakanlıktan sosyal destek alabilir?

Çocuklu ailelere yapılan yardımlar, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara karşılıksız olarak verilen destekler arasında büyük bir paya sahiptir.Doğum yardımı adı altında verilen yardımların yanı sıra çocuklar eğitim almaya başladıklarında önlerine maddi olarak engel çıkmasın diye eğitim yardımları da yapılmaktadır. Söz konusu yardımların Mart ayına ilişkin ödemeleri dün itibari ile başlamıştır ve 29 Mart’a kadar devam edecektir.

Mart ayına ilişkin ödemeleri yatmaya başlayan bir diğer destek ise kronik hastalara yapılan yardımlardır. Belli başlı kronik hastalıklara yapılan bu yardımlar da ayın 29’una kadar hesaplara yatacaktır.

MİLYONLARCA VATANDAŞA MADDİ DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere ve kronik hastalara yapılan desteklerden bazıları şunlardır;

Halk arasında şartlı eğitim yardımı olarak da bilinen 3294 sayılı yardım çocuklarını okula göndermekte maddi olarak zorluk çeken ailelere verilmektedir.Çocukların zorunlu eğitim süreci boyunca okula gitmeye devam etmesi durumunda her ay sağlanmaktadır. Bu bağlamda;

-İlkokula giden kız çocukları için aylık 50 TL, erkek çocukları için de 45 TL

-Ortaöğretime giden erkek öğrencilere aylık 55 TL, kız öğrencilere aylık 75 TL ödeme yapılmaktadır.

Söz konusu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların sosyal güvencesi olmaması ve maddi olarak yardıma muhtaç olması gerekmektedir. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar valiliklere bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru yapabilir. Başvuru için, çocuğun bakımından sorumlu olan kişinin (öncelikle annesi tercih edilmektedir) çocuğun ve kendisinin kimliği, öğrenci belgesi ve muhtaçlık belgesini ilgili kuruma teslim etmelidir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bu yardımdan yararlanıp yararlanamayacağınız belli olacaktır.

Türk vatandaşı olan ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlar çoklu doğum gerçekleştirmesi durumunda “Çoklu Doğum Yardımı” alabilmektedir.

Söz konusu yardım kapsamında ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yapan vatandaşlara 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 2 ayda bir 150 lira ödeme yapılmaktadır.İhtiyaç sahibi vatandaşların bu yardımdan yararlanacağı süre 24 aydır. Bakanlık tarafından belirlenen gelir şartını taşıyan vatandaşlar ikametgâhlarının bulunduğu il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına giderek başvuru yapabilir.

15.05.2015 tarihinden sonra doğan veya doğacak her bir çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılacaktır.Bu kapsamda; birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için de 600 TLyardım verilmektedir. Söz konusu yardımdan yararlanmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’ne veya Sosyal Hizmet Merkezleri’ne başvuru yapabilirsiniz.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANA MADDİ YARDIM

Çocuğu olan ailelere yapılan yardımın yanı sıra kronik hastalığı olan vatandaşlara yapılan yardımlar da hesaplara yatmaya başladı. Mart ayında kronik hastalığı olan 1.929 kişiye 3.2 milyon lira destek verilecek.

Kronik hastalığı olanlara verilen yardımlar iki başlık altında verilmektedir. Maddi desteğe ihtiyacı olan Tüberküloz ve SSPE hastalarına düzenli olarak her ay 1.658 lira ödeme yapılmaktadır. Bir diğer ödemeler ise Silikozis hastalığı yüzünden meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 oranında kaybeden vatandaşlara yapılmaktadır. Bu kapsamda; hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.317 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.505 lira, ağır silikozis aylığı (yüzde 55 ve üzeri) 1.677 lira olarak verilmektedir.