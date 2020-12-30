Hesabınızı Kontrol Edin! 1000 TL Yatmış Olabilir

2020 yılında dünyada patlak veren Korona Virüs salgını pek çok ülkenin olumsuz olarak etkilenmesine neden olmuştur. Bu çerçevede bazı ülkelerde ölüm oranları halen kontrol altına alınmış değildir. Bunun yanı sıra ülkelerin ekonomik olarak da ciddi zararlar gördüğünün altı çizilmektedir. Devlet sosyal yardımları vatandaşların ayakta kalmasını sağlamaktadır. Türkiye bu konuda pek çok ülkeye göre oldukça iyi konumda yer almaktadır.

Hesabınızı Kontrol Edin! 1000 TL Yatmış Olabilir

Ülkemizde devlet yardımları salgının ilk günlerinden bu yana devam etmektedir. Üstelik yardımlar sadece maddi yardımla sınırlı da kalmamıştır. Yine de son maddi yardım sayesinde pek çok vatandaşın yüzü gülmüştür. Siz de bu tür yardımlara başvuranlardansanız hesaplarınızı kontrol etmenizi öneriyoruz. Çünkü yardımların yeni fazı vatandaş hesaplarına gönderilmeye başlandı.

Devlet Pandemi Yardımları

Devlet pandemi yardımları kapsamına sadece maddi konuları dahil etmemektedir. Çünkü bu süreçte vatandaşların büyük bir bölümü sağlık sıkıntıları da yaşamaktadır. Evlerdeki çalışan oranlarının düşmesi de aynı nedenden ileri gelmektedir. siz de ihtiyaç sahibi iseniz gerek devletten gerek özel vakıflardan;

  • Gıda,
  • Market alışverişi,
  • Yakacak,
  • Elektrik,
  • Kira gibi başlıklarda yardım temin edebilirsiniz.

Yardımlar sadece büyükşehirler ile de kısıtlanmamıştır. Ülkemizin her yerine maddi olsun erzak olsun yardım ulaştırmaları sağlanmaktadır. Bu alanda genellikle başvuru esasına göre hareket edilmektedir.

Covid-19 Maddi Yardımları

Ülkemizde Covid-19 kapsamında 1000 TL para yardımı yapılmaktadır. Böylelikle vatandaşların nakit ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Salgın yüzünden;

  • Belli kurum ve kuruluşların kapatılması,
  • Çalışma saatlerinde düzenlemelerin oluşturulması,
  • Vardiyaların güncellenmesi çalışan sayısında da azalma yaşatmıştır.

Meydana gelen bu azalma çerçevesinde piyasalarda bir durgunluk söz konusu olmuştur. Milyonlarca vatandaş için gerçekleştirilen 1000 TL’lik yardım sayesinde durgunluğun üstesinden gelinmek de hedeflenmektedir. Bu konuda kamu bankalarından da destek alındığı bir gerçektir. Pek çok kamu bankası sosyal yardımlaşma çerçevesinde faiz oranlarını minimumlara çekmiştir. Böylelikle vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarında kredi temin etme yoluna da gidebilmektedir.

1000 TL Yardımı Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Ülkemizde;

  • Maaş ödemelerinde,
  • Prim ve ikramiye yatırma işlemlerinde belli bir sistem uygulanmaktadır.

Açıklanacak olan sistem sayesinde hangi vatandaş ne zaman ödeme alacaklarını net bir şekilde bilmiş olmaktadır. 1000 TL ne zaman yatacak konusu da ortak bir sistem üzerinden belirtilmiştir. Zira para yatırma işlemlerinde vatandaşların kimlik numaralarının son hanelerine göre belirleme yapılmaktadır. Belirleme farklı ödemelerde kullanılan bir sistemden istifade edildiğinden zorluk yaşatmadan sonuç vermektedir. Gerçekleştirilen açıklamalara göre kimlik numaralarının son hanesi;

  • 0 olanların ödemeleri pazartesi,
  • 2 olanlar salı,
  • 4 olanlar çarşamba,
  • 6 olanlar perşembe,
  • 8 olanlar ise cuma gününde ödemelerini hesaplarında göreceklerdir.

Verilen rakamların haricinde biten kimlik numaraları da bulunmaktadır. Bu grupta yer alan vatandaşların 1000 TL’lik yardımları ise cumartesi ve pazar günlerinden birinde gerçekleştirilecektir.

Devlet Para Yardımlarını Yenileyecek Mi?

Vatandaşların en çok merak ettikleri konulardan bir diğeri de yardımların ne kadar süre devam edeceği yönündedir. Şimdiye kadar iki faz maddi yardım uygulaması tamamlanmıştır. 3.faz ise ödemelerine devam eden bir süreci içermektedir. Yukarıdaki açıklamalar da 3.faz ödemeleri için yapılmıştır.

Resmî kurumlardan maddi sosyal yardımları konusunda net veriler henüz temin edilmemiştir. Ancak 4.faz için içerik değişimine gidildiği yönünde haberler kulaklara gelmektedir. Değişimler ise olumsuz nitelikte değildir. Sadece yardım alacak olan kişi sayısı maksimize edilmeye çalışılmaktadır. Buradan da anlaşıldığı üzere devlet 4.faz yardımlarını da yapacaktır. Maddi olarak ihtiyaç sahiplerine destek olan yardımların salgın bitene kadar devam etmesi beklenmektedir.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Adile teker
Adile teker - 1 gün Önce

Eşim madde bağımlısı ve ayrıldım 2 kız çocuğum var kirada kalıyorum zor durumdayım ama hiç bir yardim alamıyorum suriyeler gözümün içine baka baka yardim alıyorlar ama en mağduru benim niye ben alamıyorum ilaki bir bayan olarak kötü yola mi düşeyim çünkü bana başka çare bırakmıyor devlet ne olursunuz yardim eli uzatin

Zekiye parmak
Zekiye parmak - 1 gün Önce

Herkez ikinci parayı aldı bizniye alamıyoruz nebir evim nede arabam var kiradayım ikizcocuklarımvar gecinemiyorum

Dursun Başcan
Dursun Başcan - 1 gün Önce

Benim ihtiyacım var ben insan degilmiyim

Kazım Giden
Kazım Giden - 1 gün Önce

Pandem hesaba yattı mı

SIRADAKİ HABER
Erken Emekli Olmak İsteyen Vatandaşlara Müjde!...
Erken Emekli Olmak İsteyen Vatandaşlara Müjde!...
  1. EKONOMİ