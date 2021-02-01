Herkesi İlgilendiriyor! Bu Koşulları Sağlayan Herkese 3 Ay Ertelemeli Faizsiz Kredi Fırsatı

Birçok vatandaşımız salgın döneminde faizsiz kredi almanın yollarını arıyor. Salgın döneminde ise vatandaşlarımız için çeşitli destekler verildi. Bu desteklerden bazıları faizsiz kredi desteğiydi.

Vatandaşlarımız salgın döneminde çok kez kredi desteğine ihtiyaç duydu. En çok faizsiz ve ertelemeli ihtiyaç kredili bu dönemde sık sık tercih edildi. Bu tarz paketlere vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla olduğu için devletimiz de böyle destekler vermeye devam etti. Koşulları sağlayan her vatandaşımız da bu desteklerden faydalanabilir.

Faizsiz kredi desteğinin yanı sıra vatandaşlarımıza aynı zaman da öteleme fırsatı da sunuluyor. 3 aya kadar verilen öteleme fırsatından başvuranlar yine yararlanabiliyor.

Başvurularda vatandaşlarımız tarafından oldukça talep gelmişti. Gelen açıklamalara göre koşulları sağlayan vatandaşlarımıza maddi rahatlama amacıyla bu destekler sağlanmakta.

Tarım Kredi Kooperatifleri bu salgın döneminde birçok alanda desteklerine devam etti. Özellikle de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı maddi açıdan rahatlatmak ve ihtiyaçlarını gidermeleri için sık sık destek paketleri sunuldu. Bunlardan biri de faizsiz kredi ve 3 ay ertelemeli ödemeydi.

Vatandaşlarımıza ayrıca esnek e rahat ödeme seçenekleri de sunulmakta. Bu sayede vatandaşlarımızın daha rahat şekilde ödeme yapması ve maddi anlamda rahatlanması hedefleniyor.

Tarımsal destekler kapsamında sunulan bu yardım paketleriyle vatandaşlarımıza kredi fırsatı sunuluyor. Faizsiz kredi fırsatından ise başvuran her vatandaşımız yararlanabilecek. Arana başvuruları koşulları ise oldukça az ve birçok vatandaşımıza hitap etmekte.

ÜÇ AY ÖTELEME

Vatandaşlarımıza yapılan bu desteklerle ekonominin kalkınmasının yanı sıra vatandaşlarımızdan rahatlaması isteniyor. 3 ay öteleme imkânı ile vatandaşlarımız yem ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekleri gibi rahat bir şekilde ödeme de yapabilecekler.

Kredi desteğinden faydalanmak içinse vatandaşlarımızın herhangi bir teminat göstermesine ya da ek ödeme yapmasına gerek olmamaktadır.

250 MİLYON TÜRK LİRASI DESTEK

Tarım kredi ortakları tarafındansa vatandaşlarımıza sık sık destekler yapılmakta. Hatta bunun için ayrı bir bütçe oluştu. Toplam bütçe ise 250 milyon Türk lirası değerinde. Vatandaşlarımız kısa süreli faizsiz kredileriyle birlikte ödemelerini rahatça sağlayabiliyorlar.

Rahat ödeme koşulları nedeniyle ise krediye talep oldukça fazla. Vatandaşlarımız başvurularını kredi kooperatiflerinden yapabilmekteler. Bu kredi fırsatları ile çiftçinin ve küçük- büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi hedefleniyor.