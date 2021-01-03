Herkese 750 TL ile 1625 TL Arası Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Ödemeyi Alabilecek! Vakit Kaybetmeden Başvurmayı unutmayın

Başvuran herkese verileceği duyurulan 750 TL ile 1.625 TL arası ödemeler hakkında her ayrıntı merak ediliyor. Bu ek ödemeler kimlere ve hangi şartlarla verilecek? Hangi koşulları sağlayanlar ek ödeme alabilecek haberimizin devamında ayrıntılı şekilde inceleniyor….

Sosyal Yardım Desteği

Salgın nedeniyle giderek daha zorlaşan yaşam, özellikle ekonomik anlamda büyümeye hızla devam eden bir dar boğaza sebep oluyor. Bu sebeple her kesimden vatandaş zor günler geçiriyor. Bu konuyla hassas bir şekilde ilgilenmekte olan devlet, çeşitli kurumlar aracılığıyla her kesimi rahatlatmak ve bu sor dönemi atlatmak için çeşitli destek paketlerini birbiri ardına hazırlıyor. Bu kapsamda Sosyal yardım alanında yapılan ödemeler %4 gibi bir orana sahipti. Ancak2020 yılında salgının baş gösterdiği andan itibaren yapılan sosyal yardım ödemelerinin oranı % 43 gibi devasa bir orana ulaştı.

Salgın sebebiyle yaklaşık 3,4 milyon hanede ciddi ekonomik sorunların yaşandığı tahmin ediliyor. Bu durumdaki olan vatandaşlara devlet bir şekilde sosyal yardım uzattı ve yeni destek paketleri içinde hazırlıklar sürüyor. Yaşlı ve engellilere sağlanan yardımların oranı, bu sosyal yardımlar içerisinde %78 ile en büyük dilimi kapsıyor.

Sosyal Yardımlar 2019 Yılına Göre Yükseldi

2019 Yılında kayıtlara geçen yardımların miktarı, tüm projeler göz önüne alındığında 55 Milyar TL oldu. 2020 Yılında ise bu rakam 69,5 Milyar TL’ ye çıktı. Verilen yardımların miktarı, altı ayda bir yani Ocak ve Temmuz aylarında memurlara yapılan zamlarla aynı oranda arttırılacak şekilde veriliyor. 2021 yılında verilen yardımlara yaklaşık %30 gibi bir oranda zam yapılması da beklentiler içerisinde yer alıyor.

2020 Yılı için ödenen bazı yardımların miktarları şu şekilde;

65 yaş aylığı için; 699,00 TL

Evde bakım parası için; 1.625,00 TL

Engelli maaşı için; 558,00 TL

GSS prim Ödemeleri

Dul kadınlar için yapılan ödeme; 275,00 TL

Doğum Yardımı olarak tek sefer olmak üzere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve daha fazla her çocuk için 600 TL

İkiz olarak dünyaya geldilerse kız çocuklarının öğretimi için 150,00 TL

Maddi durumu iyi olmayan çocukların öğrenim görebilmesi için, 6 yaş altına 60 TL, 6 yaş üzeri için 35 TL