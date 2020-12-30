Herkes 1000 TL Destek Alabilecek! Devletten 3 Farklı Destek Verileceği Açıklaması Geldi!

Covid-19 salgınının küresel çapta çok çeşitli etkileri ortaya çıkıyor. Bunların başında kuşkusuz ekonomilerde oluşturduğu derin sarsıntılar geliyor. Ekonomik açıdan oluşan dar boğazın kişilere etkileri, sürekli artmaya da devam ediyor. Bu kapsamda Devlet tarafından her kesimi rahatlatacak çeşitli destekler de sürekli artıyor. Bunlar arasında bulunan 1000 TL karşılıksız destekle birlikte, odun yardımı, kömür yardımı ve elektrik yardımı dahil olmak üzere, çok geniş çerçevede destekler ve hibeler bulunuyor.

Farklı kesimlerin acil ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan destek paketleri verilmeye devam edilirken, engelli, yaşlı ve dullar için barınma hakkı kapsamında tadilat desteği de veriliyor. Desteklerin bazıları karşılıksız ve çok çeşitli kesimleri ilgilendiren bu desteklerle ilgili merak edilen birçok ayrıntı bulunuyor.

Yardımların En büyük Bölümü Gıda Olarak Yapılıyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen çok sayıda destek bulunuyor. Bunlar arasında en büyük kalemi ise gıda yardımları oluşturuyor. Tek seferlik ve sürekli olmak üzere yapılan gıda yardımları, belirlenmiş kişilere yapılıyor. Başvuru sahiplerinin ihtiyaç durumlarının incelenmesinin ardından, temel gıda malzemesinden çok çeşitli gıdalara kadar geniş çerçevede yapılıyor.

Nakit Olarak Verilen Destekler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından olağan koşullarda da verilen destekler bulunuyordu. Ancak salgının ekonomik etkilerinin derinleşmesiyle birlikte, çeşitli alanlarda sürekli yeni destek paketleri hazırlanıyor. Bu kapsamdasayısı da meblağı da arttı. Başvuru sonucunda koşullara uyan herkesin alabildiği nakit destekler, PTT Bank kanalıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Başvurular E-Devlet alt yapısı üzerinden çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve yapılacak yardımların vatandaşlara ulaştırılması konusunda aracı görevi üstlenen bu vakıf, ekonomik açıdan sorun yaşayan tüm vatandaşlara destekler sunuyor. Hazırlanan destekler ile ilgili başvurularda, bu vakıf üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İhtiyaçların kişiye göre çeşitlilik göstermesi, aynı zamanda yapılan yardım ve desteklerin de çeşitlilik göstermesine yol açıyor. Bu çerçevede başvuruların hangi destekle ilgili olacağının belirlenmesi ve buna göre yapılması gerekli. Her destek paketinin farklı olan koşullarının sağlandığı, yapılan incelemeyle belli oluyor.

Elektrik İçin Bile Destek Var

Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından salgın sebebiyle oluşan ekonomik sıkıntılar sırasında, genel yaşamı ilgilendiren her konuda destek bulunuyor. Bunlar arasında elektrik desteği de bulunuyor. İhtiyaç sahiplerine elektrik desteği, hanede yaşayan kişi sayısına göre 106 TL olarak veriliyor.

Bu yardım için başvuru yapılamıyor. Bu desteğin ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve yardımların ulaştırılması Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Salgında Nakit Desteği

İhtiyaç sahiplerine sunulan 1.000 TL karşılıksız nakit desteği çok sayıda vatandaşa üç ayrı dağıtım döneminde ulaştırılmış durumda. Bu ödemeler halen devam ediyor ve 4. Dönem ödemeler için, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi süreci devam ediyor. Yapılan tüm başvurular değerlendiriliyor. Bu kapsamda başvurular E-devlet alt yapısı üzerinden T.C. Kimlik no ile yapılabiliyor.