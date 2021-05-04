Her Emekliyi İlgilendiriyor! Emekli İkramiyelerine 2 Gün Sonra Hesaplara Yatırılacak

Artan sağlık ve diğer masraflar derken salgın döneminde emekli vatandaşlarımız maddi zorluklar çekti. Pandemi boyunca da devlet destekleri devam etti. Salgının başında birçok emekli vatandaşımız bin liralık devlet desteğinden yararlandı. Yine emekli vatandaşlarımızın maaşlarına zam yapıldı. Fakat tüm bunların dışında bir de emekli vatandaşlarımıza çok kısa süre içerisinde zamlı ikramiye verilecek.

Birçok emekli vatandaşımız bayram öncesi alacakları zamlı ikramiyelerin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyordu. Tam kapanma öncesinde duyurulan zamlı ikramiyeler için beklenen açıklama da geldi. Bakan Vedat Bilgin bizzat duyurdu. İşte o tarihler ve her emekliyi ilgilendiren ayrıntılar haberimizde.

BAKAN BİLGİN TARAFINDAN DUYURULDU EMEKLİLERE MÜJDE GELDİ

Son dakika haberi olarak Bakan Bilgin duyurdu! Birçok emekli vatandaşımızın iple çektiği bayram ikramiyelerine dair ödenme tarihleri açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yeni atanan Vedat Bilgin bayram ikramiyelerinin ödenme tarihlerini halkla paylaştı. SSK emeklileri, Emekli Sandığı Emeklileri ve BAĞ-KUR emeklileri bu ikramiyelerden yararlanabilecekler.

12,7 MİLYON EMEKLİ VATANDAŞIMIZ İKRAMİYELERİNİ BU TARİHLERDE ALACAKALR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Bilgin, bu yıl 12,7 milyon emekli vatandaşımızın Ramazan İkramiyelerinden yararlanacağını açıkladı. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamalara göre emekli vatandaşlarımıza verilecek toplam ikramiye tutarı ise 12,3 milyar Türk lirası.

SSK, EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞ-KUR İKRAMİYE TARİHLERİ

Ramazan Bayramı öncesi verilecek olan ikramiyeler 6 ile 7 Mayıs arası ödenecek. Buna göre SSK emeklilerinin ikramiyeleri 6 Mayıs tarihinde yatacak. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlarımızın ikramiyeleri de 7 Mayıs tarihinde hesaplara geçecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz haftalarda emekli vatandaşlarımıza ödenecek ikramiyelerle ilgili yasal bir düzenlemeye gitti. Böylece emekli ikramiyesi 1.100 liraya oldu. İkramiyeler ise Ramazan Bayramı’ndan bir hafta önce verilecek. Yapılan zamda ise enflasyon oranları baz alındı.

EMEKLİLERE DESTEK DEVAM EDİYOR

Yeni Bakan Bilgin, emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı. Yaptığı açıklamasında, emeklilerin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz ve ülkemizin kalkınması için alın teri döken her vatandaşımızın yanında olacağız, aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar mesajını paylaştı.

EMEKLİLER TAM KAPANMADA İKRAMİYELERİNİ NASIL ALACAK?

Ülkemizde ilk defa uygulanan tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Emekli vatandaşlarımız bu tam kapanma boyunca bayram ikramiyelerini nasıl alacağı da merak ediliyordu. İkramiye tarihlerinin de belli olmasıyla gözler İçişleri Bakanı Soylu’ya döndü.

İçişleri Bakanlığı tarafından da açıklama gecikmedi. Bakanlık açıklamasına göre 3 ila 15 Mayıs arasında maaş ya da ikramiyelerini alacak vatandaşlar yasaklardan muaf olacak. Buna göre bu tarihler arasında maaş ya da ikramiyelerini çekecekler vatandaşların bu kurallara uyarak ödemelerini çekmesi mümkün;

Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan takvim ve süreleri dikkate almak

T.C kimlik numarası ya da ikramiye gününe göre belirlenen süre içerisinde ödemesini almak

Paranın çekileceği ikamete en yakın şubeye gitmek

Güzergâh ve zaman kurallarına uygun davranmak

Yani vatandaşlarımız ikametgâh adreslerine en yakın şubeye giderek maaşlarını çekebilirler.