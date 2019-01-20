Hepsiburada Davos Zirvesi’ne katılacak

DÜNYA Ekonomik Forumu’nun (WEF) 22-25 Ocak tarihlerinde Davos’ta gerçekleşecek zirvesine Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner'in katılacağı açıklandı. 350’yi aşkın oturumun yapılacağı zirvede Boyner'in, 'Dijital Ekosistemler Dünyasında Şirket Teorisi' başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 22-25 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenleyeceği zirvenin bu yılki ana teması 'Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek'. Zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ELE ALINACAK

Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, 60'dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, dijitalleşme ekosisteminin masaya yatırılacağı panelde Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner'in Türkiye’nin yeni ekonomisinin büyük potansiyeline değineceği, perakendenin dijital dönüşümüne nasıl öncülük ettiklerini, Hepsiburada’nın çalışmalarından ve projelerinden örnekler vererek paylaşacağı ifade edildi. Boyner'in, panelde Türkiye’nin dijital dönüşümünü, devletin bu konudaki vizyon ve öncü bakış açısını da ele alarak tüm dünyaya anlatacağına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanzade Doğan Boyner, global büyümenin katılımcı ve sürdürülebilir olması gerekliliğine vurgu yaparken eğitimin ve fırsat eşitliğinin öneminin de altını çizecek. Ekosistemin ve özellikle işletmelerin dijital ekonomiye dahil olmalarının nasıl kolaylaştırılması gerektiğine ışık tutacak olan Boyner, dijitalleşme sürecinde müşterisinden çalışanlarına tüm ekosistem için gerekli kalkınma modellerine işaret edecek."

DAVOS ZİRVESİ HAKKINDA

22 Ocak’ta düzenlenecek olan panelde dijital platformlar ve dijitalleşme ekosistemi 'radikal müşteri odaklılık', 'girişimci kültür ve organizasyonel çeviklik', 'işbirliği ve rekabetin yeni yolları', 'teknoloji ve dijitalleşmenin küreselleşmeye etkileri' gibi çeşitli başlıklar ele alınacak. Hepsiburada, Dünya Ekonomik Forumu tarafından geçen yıl gerçekleşen zirve sonrasında Ocak 2018’de yayımladığı farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve kendi sektörünün öncüsü şirketlerin uygulamalarını örnek vaka olarak sunan 'Geleceğin Çalışma Modelleri' raporunda da hem Türkiyehem e-ticaret alanından incelenen tek firma olarak yer almıştı.