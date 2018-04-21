İstanbul, 21 Nisan () - Türkiye’nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo, Alfa Oto’nun tüm hisselerini devraldı.

Şirket devri Perşembe günü, Hedef Filo Kurucu Ortakları Ersan Öztürk ve Önder Erdem ile Alfa Oto Şirket Sahibi Mehmet Özhamurkar’ın katılımıyla Perşembe günü gerçekleşen şirket devrinin ardından on beş yıllık sektör tecrübesi, 28 bin 700 adetlik araç filosu ve altı bine yakın kurumsal müşterisiyle Türkiye’nin öncü filo kiralama şirketi olan Hedef Filo, büyümeye devam ediyor.

200 milyon lira aktif büyüklüğe sahip Alfa Oto şirketinin; sermayesinin yüzde 100’ünü temsil eden payların tamamı, 330 adet müşteri ve iki bin 600 adet araç Hedef Filo tarafından devralındı.

Hedef Filo kurucu ortakları Ersan Öztürk ve Önder Erdem yaptıkları açıklamada şöyle konuştu: “Tecrübelerimizi ve finansman gücümüzü kullanarak, sektördeki varlığımızı güçlendirecek yeni fırsatlar arıyorduk. Türkiye’deki portföy yaygınlığımızı ve hizmet ağımızı genişletmek için Alfa Oto’nun seçkin müşteri portföyü ile uygun bir fırsat olduğu kanaatine vardık.

Hedef Filo’nun yenilikçi ve kaliteli çözümlerini daha geniş kitlelere taşımaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Tüm müşterilerimiz için kesintisiz hareket etme özgürlüğü ve kolaylık sağlayan, yaşam kalitesini arttıran araç çözümleri sunmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)



