İstanbul, 28 Eylül () - Hazine, yılın son çeyreğinde toplam 27.8 milyar liralık borç servisine karşılık, 29.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine;
- Ekim ayında toplam 3.2 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 3.5 milyar liralık iç borçlanma,
- Kasım ayında toplam 21.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22.4 milyar liralık iç borçlanma,
- Aralık ayında toplam 2.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 3.4 milyar liralık iç borçlanma yapmayı programladı.
Hazine son çeyrekte 29.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak
İstanbul, 28 Eylül () - Hazine, yılın son çeyreğinde toplam 27.8 milyar liralık borç servisine karşılık, 29.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine; - Ekim ayında toplam...
İstanbul, 28 Eylül () - Hazine, yılın son çeyreğinde toplam 27.8 milyar liralık borç servisine karşılık, 29.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.