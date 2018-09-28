Hazine son çeyrekte 29.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak

İstanbul, 28 Eylül () - Hazine, yılın son çeyreğinde toplam 27.8 milyar liralık borç servisine karşılık, 29.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine;

- Ekim ayında toplam 3.2 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 3.5 milyar liralık iç borçlanma,

- Kasım ayında toplam 21.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22.4 milyar liralık iç borçlanma,

- Aralık ayında toplam 2.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 3.4 milyar liralık iç borçlanma yapmayı programladı.