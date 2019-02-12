Hazine'nin tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 19.26

İstanbul, 12 Şubat () - Hazine'nin Şubat ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği ihalede ortalama bileşik faiz yüzde 19.26 oldu.

Hazine bugün 15 Ocak 2020 itfalı bir yıllık kuponsuz tahvili yeniden ihraç etti. Kuponsuz tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.26 olurken, net satış 525.3 milyon lira, nominal teklif 888 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine bu sabah ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde, 1 milyar lirası kamudan ve 985 milyon lirası piyasadan olmlak üzere, 1 milyar 985 milyon lira borçlandı.