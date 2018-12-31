İstanbul, 31 Aralık () - Hazine, yılın ilk üç ayında 44.4 milyar liralık borç servisine karşılık, 32.3 milyar lira iç borçlanma yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
- Ocak ayında toplam 6.4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6.1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması,
- Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 21.8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması,
- Mart ayında toplam 15.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 14.4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. (Tablo)
Hazine ilk üç ayda 32.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak
İstanbul, 31 Aralık () - Hazine, yılın ilk üç ayında 44.4 milyar liralık borç servisine karşılık, 32.3 milyar lira iç borçlanma yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; - Ocak ayında toplam 6.4 milyar TL’lik...
İstanbul, 31 Aralık () - Hazine, yılın ilk üç ayında 44.4 milyar liralık borç servisine karşılık, 32.3 milyar lira iç borçlanma yapacak.