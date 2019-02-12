Hazine dolar cinsi kira sertifikası ihracı için üç bankaya yetki verdi

İstanbul, 12 Şubat () - Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi kira sertifikası ihracı için üç bankayı yetkilendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Kuwait Finance House ve Standard Chartered’a yetki vermiştir" denildi.