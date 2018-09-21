Hazine beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek

İstanbul, 21 Eylül () - Hazine gelecek hafta beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edeceğini hatırlattı. Hazine'den yapılan yazılı açıklamada 25 Eylül'de, 8 Kasım 2023 itfalı beş yıl vadeli (1,869 gün) altı ayda bir...

Hazine beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek

İstanbul, 21 Eylül () - Hazine gelecek hafta beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edeceğini hatırlattı.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamada 25 Eylül'de, 8 Kasım 2023 itfalı beş yıl vadeli (1,869 gün) altı ayda bir yüzde 1.4 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edileceği belirtildi. 
 

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