Hazine beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek

İstanbul, 21 Eylül () - Hazine gelecek hafta beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edeceğini hatırlattı. Hazine'den yapılan yazılı açıklamada 25 Eylül'de, 8 Kasım 2023 itfalı beş yıl vadeli (1,869 gün) altı ayda bir...