İstanbul, 21 Eylül () - Hazine gelecek hafta beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edeceğini hatırlattı.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamada 25 Eylül'de, 8 Kasım 2023 itfalı beş yıl vadeli (1,869 gün) altı ayda bir yüzde 1.4 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edileceği belirtildi.
Hazine beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek
İstanbul, 21 Eylül () - Hazine gelecek hafta beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edeceğini hatırlattı. Hazine'den yapılan yazılı açıklamada 25 Eylül'de, 8 Kasım 2023 itfalı beş yıl vadeli (1,869 gün) altı ayda bir...
İstanbul, 21 Eylül () - Hazine gelecek hafta beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edeceğini hatırlattı.
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