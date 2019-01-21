Hayvansal ve su ürünleri sektörü ihracatı 2.5 milyar doları aştı

İstanbul, 21 Ocak () - Hayvansal ve su ürünleri sektörü, 2018 yılında ihracatta yüzde 11’lik ihracat artışıyla 2.5 milyar doları aştı. Sektör, 2023 yılı ihracat hedefini de; 3 milyar dolardan 3.5 milyar dolara yükseltti.

Hayvansal ve su ürünleri sektörünün 958 milyon dolar ihracatla sektörde lider konumdaki yerini korurken, Kanatlı sektörü 2018 yılında; 607 milyon dolar kanatlı eti ve 430 milyon dolar yumurta ihracatı ile toplamda 1 milyar dolar barajını geçerek 1 milyar 37 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Süt ürünleri sektörü 293 milyon dolara, bal ihracatı ise 25.5 milyon dolara ulaştı. Sektörün diğer ihraç kalemlerinin katkısı ise; 198 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin su ürünleri ihracatında Hollanda 148 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer alırken, Kanatlı eti ihracatında Irak 338 milyon dolarlık tutarla açık ara birinci oldu.

Irak yumurta ihracatında da 306 milyon dolarlık tutarla, süt ürünleri ihracatında 73 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bal ihracatında ise; Almanya 12 milyon dolarlık Türk balı tercihi ile zirvenin sahibi oldu.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 100’den fazla ülkenin sofralarını sağlıklı ve lezzetli levrek, çipura, alabalık, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal başta olmak üzere Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri ürünleri ile donattıklarını, ihracata giden hiçbir ürünlerinin geri gelmediğini 2019 yılında 2 milyar 700 milyon dolar ihracat hedefleri olduğunu söyledi.

Hayvansal ve su ürünleri sektörü olarak geleneksel ihraç pazarları Avrupa Birliği’ne 2019 yılında da ihracatlarını arttırma çabası içinde olacaklarını belirten Kızıltan, “2019 yılında hedef pazarlarımız Uzakdoğu ülkeleri ve Güney Amerika’ya da ihracatımızı arttırmayı planlıyoruz” dedi.

Hayvansal ve su ürünleri sektörü bünyesinde su ürünleri ve kanatlı olmak üzere iki ana alt sektör bulunduğunu belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ise, şöyle devam etti:

“Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak ihracatta yakaladığımız tempo ile 2023 yılı ihracat hedefimizi 3.5 milyar dolara yükselttik. Bu ihracat tutarını Türkiye’ye kazandırmak için önümüzdeki 5 yıl yoğun bir şekilde çalışacağız.” (Fotoğraflı)