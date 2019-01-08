Gökhan Artan / İstanbul, 8 Ocak () - Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu. Şubat ayı sonuna kadar otoparkı ücretsiz olan İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, bir günlük fiyatı ise 60 TL'den 63 TL'ye çıktı. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı da 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen KÖİ Projeleri kapsamında Havalimanı/Terminal İşletmecileri tarafından işletilen havalimanları/terminallerinde 2019 yılında uygulanacak otopark ücret tarifeleri de belli oldu.İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, 1-3 saat 24 TL'den 25 TL'ye, 3-6 saat 37.75 TL'den 39.50 TL'ye, 6-12 saat 44.75 TL'den 47 TL'ye, 12-24 saaıt 60 TL'den 63 TL'ye, 4 günlük abonman 173.50 TL'den 182 TL'ye, 7 günlük abonman 284 TL'den 298 TL'ye, 15 günlük abonman 387.50 TL'den 407 TL'ye bir aylık ise 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi.

İstanbul Havalimanı(ISL) ---- Atatürk Havalimanı(AHL) iç/dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat: 21 TL(ISL) 15 TL(AHL)

1-3 saat: 25 TL(ISL) 19.50 TL(AHL)

3-6 saat: 39.50 TL(ISL) 30.50 TL(AHL)

6-12 saat: 47 TL(ISL) 36.25 TL(AHL)

12-24 saat: 63 TL(ISL) 48.50 TL(AHL)

Abonman (otomobiller için)

4 gün: 182 TL(ISL) 140 TL(AHL)

7 gün: 298 TL(ISL) 229.50 TL(AHL)

15 gün: 407 TL(ISL) 313 TL(AHL)

Aylık: 444 TL(ISL) 342 TL(AHL)

İstanbul Havalimanı İç/Dış hatlar kapalı otopark (otomobiller için)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:21 TL

1-3 saat:25 TL

3-6 saat:39.50 TL

6-12 saat:47 TL

12-24 saat:63 TL

Abonman (otomobiller için)

4 gün:182 TL

7 gün:298 TL

15 gün:407 TL

Aylık:444 TL

Motor, motosiklet

0-1 saat:9.50 TL

1-3 saat:13 TL

3-6 saat:19.50 TL

6-12 saat:24 TL

12-24 saat:32 TL

Abonman (motor,motosiklet için)

4 gün:91,50 TL

7 gün:149 TL

15 gün:203.50 TL

Aylık:222.50 TL

İstanbul Havalimanı açık otoparklar için (otomobil)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:16 TL

1-3 saat:19 TL

3-6 saat:29 TL

6-12 saat: 32 TL

12-24 saat:44.50 TL

Abonman aylık 332 TL

Motor, motosiklet (açık otopark için)

0-1 saat:8 TL

1-3 saat:9.50 TL

3-6 saat:13.50 TL

6-12 saat:16 TL

12-24 saat:22 TL

Abonman aylık:169.50 TL

Minibüs/pikap (açık otopark)

0-1 saat:18 TL

1-3 saat:24 TL

3-6 saat:31.50 TL

6-12 saat:37.50 TL

12-24 saat:52 TL

Abonman aylık:376.50 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (açık otopark)

0-1 saat:21 TL

1-3 saat:28.50 TL

3-6 saat:35.50 TL

6-12 saat:44.50 TL

12-24 saat:60 TL

Abonman aylık:422.250 TL

Havalimanında görevli personel araçları aylık otopark ücreti olarak 136.50 TL ödeyecek.

Antalya Havalimanı otopark tarifesi(otomobil)

0-1 saat:12.50 TL

1-3 saat:17.50 TL

3-6 saat:26 TL

6-12 saat:28 TL

12-24 saat:43 TL

Abonman aylık:291.50 TL

İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

0-1 saat:14.50 TL

1-3 saat:20 TL

3-6 saat:30 TL

6-12 saat:33 TL

12-24 saat:47.50 TL

Abonman

4 gün: 102 TL

7 gün: 164 TL

15 gün: 224.50 TL

Aylık: 258 TL

İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)

0-1 saat:12.50 TL

1-3 saat:17.50 TL

3-6 saat:26 TL

6-12 saat:28 TL

12-24 saat:43 TL

Abonman aylık:263.50

Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

0-1 saat:15 TL

1-3 saat:23 TL

3-6 saat:31 TL

6-12 saat:38 TL

12-24 saat:54 TL

Abonman

4 gün: 115 TL

7 gün: 176 TL

15 gün: 246 TL

Aylık: 348.50 TL

Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)

0-1 saat:13 TL

1-3 saat:19 TL

3-6 saat:26.50 TL

6-12 saat:30 TL

12-24 saat:44 TL

Abonman aylık:289 TL

Otoparklardan ücretsiz yararlananlar

Devlet Personel Başkanlığının “Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında” listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı/bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarından ücret alınmıyor.