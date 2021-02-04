Hangi üründe ne kadar gramaj hilesi yapılıyor?

Türkiye'de vatandaşlar son dönemde marketlerde uygulanan fahiş fiyat artışlarına tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar artık ayçiçek yağı, yumurta ve peynir gibi ürünleri almakta güçlük çekiyor. Ticaret Bakanlığı, bu nedenle fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Fakat bu kez marketler, aleni şekilde zam uygulamak yerine gramaj hilesi yapmaya başladı. 500 gram ve 1.000 gram olan çay paketlerinin, 400 gram ve 900 gram olarak değiştirildiği fark edildi. Ayçiçek yağı ise 5 litre değil 4 litre olarak satılmaya başladı. Marketlerin, et ve et ürünleri, peynir, kuruyemiş ve çikolata gibi çok sayıda üründe gramaj hilesi yaptıkları tespit edildi.

114 bin liraya kadar ceza kesilecek

Gramaj hilelerine başvurulması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından "kilogram fiyatının yazılması" zorunluluğu getirilse de bunu da atlatmanın yolunu buldular. Ticaret Bakanı Pekcan, gramaj hilesiyle vatandaşlara mağduriyet yaşatanlar hakkında gerekenin yapılacağını duyurdu. Pekcan, gramaj hilesi için 114 bin 326'ya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Gramaj hilesi yapılan ürünler

Peki hangi üründe ne kadar gramaj hilesi yapıldı? Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 5 litrelik ayçiçek yağı 4 litre olarak satılmaya başlandı. 200 gram olan kuruyemiş paketleri 155 gram ve 180 grama düşürüldü.

750 gram olarak satılan fındık kreması 630 grama düşürüldü. 1.000 gram ve 500 gram olarak satılan peynir, 600 gram, 800 gram, 870 gram ve 900 grama indirildi. 1.000 gram ve 500 gram olarak satılan çay, 900 gram ve 400 gram olarak satılmaya başladı.

1.000 mililitre olarak satılan temizlik ürünleri 900 mililitre ve 750 mililitreye düşürüldü. 4 litre olarak satılan temizlik ürünleri ise 3.750 mililitreye indirildi.

Türkiye'de fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerin artırılmasından sonra gramaj hilelerine başvurulduğu görüldü. Üreticilerin ambalajları küçülttükleri ve uyguladıkları zammın belli olmaması için uğraştıkları, bu şekilde vatandaşları kandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Örneğin kısa bir süre önce 700 gram kaşar peyniri 35-30 TL'den satışa sunuluyordu. Vatandaşları kandırmak isteyen marketler, şimdi 600 gram kaşar peynirini 44-45 TL'den satışa sunuyorlar.

"Gramaj standardı belirlensin" önerisi

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Arınık, ambalajların küçültüldüğünü ve vatandaşları aldatmaya yönelik gramaj hilesine başvurulduğunu ifade etti. Arınık, ürünler için kesinlikle gramaj standardı belirlenmesi gerektiğini belirtti. Tüketicilerin gramaja bakmadan sadece fiyata göre alışveriş yaptığını kaydeden Arınık, 200 gramlık paketlere artık 180 gram süt konulduğuna dikkat çekti. Arınık, söz konusu paketlerin üstünde 180 gram yazsa bile yanında bulunan 200 gramlık paketlerle aynı boyutlara sahip olduğu için tüketicilerin gramaj hilesini fark edemediklerini söyledi.