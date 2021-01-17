Halkbank’tan Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi!

Kamu bankalarından biri olan Halkbank tarafından bu zorlu günlerde emeklilerimize destek geldi!

Kamu bankalarından birisi olan Halkbank, emekli vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek kredi kampanyasına devam ediyor! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi sayesinde emekli vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli bir şekilde uygun ödeme seçenekleri ile ihtiyaç kredilerinden da faydalanabilecekler!

Halkbank kurulduğu günden bu yana vatandaşlarımıza destek sunmaya devam ediyor. Bu desteklerine bir yenisi daha eklendi. Emeklilere özel fırsatlar sunan Halkbank’ın Mutlu Emekli İhtiyaç kredisi kampanyası tekrar gündemde. Uzun zamandır sunulan bu fırsata son zamanlarda ilgi arttı! Bizde sizler için kampanyanın tüm detayları derledik;

Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Nedir?

Halkbank’tan maaşını alan tüm emekli vatandaşlarımıza Halkbank aylık sadece aylık %1,69 faiz oranlarından başlayan ihtiyaç kredisi sunuyor. Vatandaşlarımız 36 aya kadar vade seçenekleri ile 100 bin Türk lirasına kadar nakit alabilirler!

KREDİ ÖZELLİKLERİ

36 aya kadar vade seçenekler

Aylık %1,69 faiz oranından başlayan krediler

Esnek ödeme

100 bin Türk lirasına kadar kredi limiti

Tahsis ücretsiz kredi seçeneği

Vatandaşlarımız dilerlerse 100 bin Türk lirasına kadar kredi başvurusunda bulunabilir ve %1,69 faiz oranı ile ödemelerine başlayabilir. Ya da %1,74 faiz oranından başlayarak tahsis ücretsiz olarak kredilerini kullanabilirler.

Vatandaşlarımıza yine Halkbank esnek ödeme koşulları sunuyor. İşte sunulan ödeme fırsatları;

Vatandaşlarımız dilerlerse her ay eşit taksitli ödeme yapabilir

Artan ya da azalan taksitli ödeme seçeneğini seçebilir

3 ayda bir ödeme yapabilir

Ya da serbest ödeme ile gelirlerine uygun ödeme yapabilirler

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Siz vatandaşlarımız için örnek ödeme tablosu da derledik.

Eğer vatandaşlarımız 100 bin Türk lirasına %1,69 faiz oranı seçeneği ile başvurularsa, 36 ay vade seçeneğinde aylık ödemeleri 3 bin 940 Türk lirası olacak. Toplam geri ödemeleri de 141 bin 840 Türk lirası.

100 bin Türk lirasına vatandaşlarımız tahsis ücreti ödemek istemezlerse aylık faiz oranları %1,74 olarak hesaplanmakta. 36 ay vade seçeneğinde ise bu sefer aylık ödemeleri 3 bin 978 Türk lirasına yükselmekte. Geri ödemeleri de toplam 143 bin 208 Türk lirası oluyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Halkbank’tan alan tüm emekliler ya da almayı taahhüt eden emekli vatandaşlarımız bu kampanyadan faydalanabilir. Halkbank İnternet Şubesi ya da Halkbank Mobil Şube üzerinden de başvurular mevcut. Ya da vatandaşlarımız en yakın Halkbank şubesine bizzat gidebilirler.