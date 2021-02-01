Halkbank’tan İki Konut Kredisi Kampanyası Birden! Faiz Oranları Güncellendi

Halkbank geçtiğimiz yılın yaz aylarından beri ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da desteği ile düşük faiz oranlı konut kredileri sunarak desteklerini sürdürdü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faizlerde yükseltme kararı alması sonrasında eskisi kadar düşük maliyetli kredileri kullanıma sunamasa da Halkbank elinden geleni yapmaya ve ev satın alma hayali kuranlara hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunmaya devam ediyor.

Halkbank genel anlamda faiz oranları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yükseltilmiş olsa da yeni kampanyalı konut kredisi paketleri ile vatandaşları ev sahibi yapmaya kararlı görünüyor. Kamu bankası gerek sıfır gerekse ikinci el konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel ayrı ayrı kampanyalı konut kredisi paketleri oluşturdu. Güncellenmiş konut kredisi faiz oranları ise kampanya dahilinde oldukça avantajlı hale gelmiş görünüyor. Peki kampanya dahilinde sunulan konut kredilerinin sıfır ve ikinci el konutlar için faiz oranları ne kadar? Kaç aya kadar vadelendirilebiliyor? Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında...

Hesaplı Evim ve Canım Evim Konut Kredileri

Halkbank’ın hazırladığı Canım Evim ve Hesaplı Evim konut kredisi paketleri ev satın almak isteyen vatandaşlara iki farklı borçlanma seçeneği sunuyor. Bu kredilerin kullanımına ilişkin ortak detaylar ise şu şekilde. Canım Evim ve Hesaplı Evim konut kredilerinin her ikisi için de müşteriler satın almak istedikleri konutun satış fiyatının en fazla yüzde 80’i için kredi kullanma hakkına sahiptirler. Müşterilerin kullanabilecekleri kredi limiti ise Halkbank tarafından yapılacak olan ekspertiz çalışmaları sonucunda konut için biçilen değere göre belirlenecek. Ekspertiz sonucunda belirlenen değerin yüzde seksenine kadar kredi kullanımına izin veriliyor. Yani örneğin Halkbank tarafından yapılan ekspertiz çalışmaları sonucunda evin değeri 500.000 Türk Lirası olarak belirlenirse 100.000 Türk Lirası peşinat olarak ödenecek, kalan 400.000 TL için kredi kullanımına izin verilecek.

Hesaplı Evim Konut Kredisi

Bu konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen müşterileri için Halkbank iki farklı faiz oranı belirlemiş. Bu faiz oranı ise alınmak istenen konutun sıfır veya ikinci el olmasına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Satın alınacak konut sıfır ise Halkbank müşterilerine yüzde 1.42 faiz oranı ile 120 ay vadelendirilebilen konut kredisi kullanma imkanı tanıyor. İkinci el konut satın almak isteyen vatandaşlar ise bu konut kredisi kampanyasından yüzde 1,47 faiz oranı ile faydalanabiliyorlar.

Canım Evim Konut Kredisi

Halkbank bu konut kredisi kampanyasında satın alınmak istenen konutun sıfır veya ikinci el olması fark etmeksizin tek bir faiz oranı belirlemiş. Canım Evim Konut Kredisi kampanyası dahilinde başvuru yapan müşteriler 120 ay vade ve yüzde 1,52 faiz oranı ile konut kredisi kullanabilecekler.

Başvurular İçin En Yakın Halkbank Şubesine!

Halkbank Hesaplı Evim yada Canım Evim Konut Kredisi kampanyaları dahilinde yapılacak olan konut kredisi başvurularının yalnızca şubeler aracılığı ile yapılabileceğini, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden bu kampanyalı konut kredilerine başvuru yapılamayacağını duyurdu.