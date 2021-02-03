Halkbank’tan 8 Farklı Konut Kredisi Geldi! Maaşınıza Göre Kredini Paketinizi Siz Seçin

Kamu bankalarından biri olan Halkbank vatandaşlarımız 8 çeşit konut kredisi sunuyor. Vatandaşlarımız kendi gelirlerine göre banka tarafından sunulan konut kredilerinden birini seçebiliyor. Bu şekilde kamu bankası vatandaşlarımıza hizmet etmiş oluyor vatandaşlarımız da kendilerine en uygun konut kredisini seçmiş oluyor.

Vatandaşlarımız artık kira yerine kredi ödemeyi daha çok tercih eder hale geldi. Konut kredisine başvurarak vatandaşlarımız kira ödemek yerine kendi evlerine yatırım yapmayı tercih ediyor.

Kamu bankalarından biri olan Halkbank’ta ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için tam 8 farklı destek kredi paketi sunuyor!

Halkbank 2021 Şubat dönemiyle sunduğu bu paketlerinde aynı zaman da vatandaşlarımızın gelirlerine göre esnek ve kolay ödeme fırsatları veriyor. Kredi kampanyasının yanı sıra vatandaşlarımıza sunulan bu ödeme seçenekleri de kredi türüne göre farklılık gösterebiliyor.

8 FARKLI KONUT KREDİSİ PAKETİ

Kamu bankalarından Halkbank ise sunduğu bu kredi destek paketleriyle ev alacak vatandaşlarımıza destek sunuyor… banka vatandaşlarına hem esnek ödeme seçenekleri hem de uzun vadeli krediler içeren paketler sunuyor. Uzun vadeler sayesinde vatandaşlarımız aylık ödemeleri de düşmüş oluyor.

Banka ise konut kredilerinde vatandaşlarımızın gelirlerine baza alıyor. Vatandaşlarımız işlerine ya da gelirlerine göre özel kredi paketleri sunuyor. Yani kamu personelleri ya da emekli vatandaşlarımız kendilerine uygun hazırlanmış kredi paketinden yararlanabiliyor.

Yine banka bunların dışında enflasyona bağlı konut kredisi ya da kentsel dönüşüm gibi vatandaşlarımıza her anlamda destek sağlayacak konut kredileri de sunuyor. Bizde sizler için kamu bankalarından biri olan Halkbank tarafından hazırlanan konut kredi paketlerini derledik.

HALKBANK'IN GÜNCEL KONUT KREDİLERİ

Konut Tamamlama Kredisi

Kentsel Dönüşüm Konut Kredisi

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

Anlaşmalı Konut Projelerine Özel Konut Kredisi

Vefa Konut Kredisi

Hesaplı Evim Konut Kredisi

Canım Evim Konut Kredisi

Konut Finansmanı

FARKLILIK NELER?

Kredi paketlerindeki farklılıklar ise sundukları ödeme seçenekleri ve faiz belirleme oranlarıdır. Örneğin enflasyon endeksli konut kredisinde dikkate son 12 ayın enflasyon oranı alınır.

Hesaplı evim konut kredisinde 120 ay ve düşük faiz oranı sunulurken canım evim kredisinde daha uzun vade oranı verilir.

Vefa konut kredisi ise şehit yakınlarına ve gazi olan vatandaşlarımıza özeldir.