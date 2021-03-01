Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 50 Bin TL Faizsiz Kredi Ödemesi Yeni Bir Adım Atıldı

Geçtiğimiz haftada gündeme bomba gibi düşen yeni bir olanak başlığıyla verilen Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank faizsiz kredi desteğinin detayları merakla bekleniyordu. İlk olarak Hurriyet gazetesinde ve Sabah gazetesinde duyurulur duyurulmaz vatandaşlar 50 bin TL Faizsiz kredi nasıl alacak? Hangi şartlarda alacak gibi sorular yanıt aradı. Peki 50 bin TL faizsiz kredi nasıl ve nereden alınacak sizler için araştırdık!

Faizsiz Kredi Desteği Geliyor!

Pandemi sürecinde vatandaşlar farklı şekilde etkilenmektedir. Ancak tüm ülkelerde genel bir ekonomik daralma meydana geldiğinden bahsedilmektedir. Ülkemizde de bu neden yüzünden çeşitli alanlar üzerinden pandemi yardımları verilmeye devam etmektedir. Özellikle farklı bankalar tarafından desteklenen;

Faizsiz kredi olanakları,

Kredi borçlarının ertelenmesi,

Krediler için yapılandırma,

Ertelemeli kredi çekimi gibi desteklerde bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir açıklama çocukları olanları ilgilendirmiştir. Haberimizde açıklanacak şartlara uygun olan ebeveynler faizsiz kredi temin edebileceklerdir. Bu sayede çocukların giderlerinin sağlanması konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Çocuğu Olanlara Kredi Müjdesi

Çocukları olanla kredi olarak duyurusu yapılan haber 50 bin TL’ye kadar nakit çekilebileceği ile devam etmektedir. 18 yaşın altın çocuğu bulunan ebeveynler masraflarını karşılamak için kredilerden istifade edebilmektedir. Kendine has avantajları olan kredi sayesinde özellikle çocukların eğitim masraflarının giderilmesi hedeflenmektedir.

Faizsiz Kredi Hangi Bankalardan Alınabilecek?

Okulların uzaktan devam etmesi masrafların azalacağı zannını oluşturmuştur. Ancak ne yazık ki pek çok çocuğun uzaktan eğitime katılabilmek için yeterli ekipmanı bulunmamaktadır. Ekipmanları sağlamakta sıkıntı yaşayan anne ve babalar kredi sayesinde istediklerini satın alabilecektir. Kredinin istenen diğer alanlarda da kullanılması mümkündür. Böylece piyasada azalan nakit döngüsü yeniden sağlanmış olunacaktır.

Kredi haberlerinin gelmesinden sonra insanlar faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğunu araştırmaktadır. Konu genellikle komisyon toplantılarından sonra yapılan açıklamalarda gündeme düşürülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere kamu bankaları kredi açısından etkin şekilde rol oynamaktadır. Çocukları olanlara özel olarak tanımlanan kredilerde de aynı durum söz konusudur. Vatandaşlar ancak;

Halkbank,

Vakıfbank,

Ziraat Bankası üzerinden özellikleri açıklanacak olan krediyi temin edebileceklerdir.

Normal şartlar altında kredi kampanyalarında belli süreler tanımlanmaktadır. Sürelerin dolmasından sonraki başvurular ise dikkate alınmamaktadır. Fakat bu kredi sistemi salgın kapsamında oluşturulduğu için olağanüstü olma özelliği taşımaktadır. Yine de her ihtimale karşı krediyi çekmek isteyenlerin zaman kaybetmeden kişisel başvurularını yapmaları önerilmektedir.

Faizsiz İhtiyaç Kredi İmkânı

Çocuğu olanlara kredi imkânı tanımlayan kamu bankaları kredi özellikleri hakkında da açıklamalar gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda kredinin teminin de ödemesinin de zor olmadığı kesinlik kazanmaktadır. Resmi internet sitelerinden temin edilen bilgiler kredinin;

50 bin TL’ye kadar alınabildiğini,

İlk 6 ay ödeme şartının bulunmadığını,

Vade oranlarının 36’ya kadar çıktığını göstermektedir.

Kredinin faizsiz olarak anılması ise faiz oranlarının yok denecek kadar az olması ile alakalıdır. Bu bağlamda uygulanacak olan faiz miktarı tercih edilecek olan vade miktarına göre belirlenmektedir. Kredisini 24 ay vade üzerinden çekecek olan vatandaşlar %0,48 faiz üzerinden geri ödeme yapmaktadır. Vade miktarının 36 olmasını isteyenler ise %0,56 oranında bir faizle karşılaşmaktadır. Görüldüğü üzere vadelere göre faiz rakamları oldukça makuldür.

Kimler Faizsiz Kredi Desteği Alabilecek?

Kredinin avantajlı olması talep oranlarının artması olarak sonuç oluşturmaktadır. Bundan ötürü vatandaşlar faizsiz kredi şartlarını merak etmektedir. İlk ve ana olan şartların başında daha önce de belirtildiği üzere 18 yaşın altında çocuk sahibi olmak bulunmaktadır. Çocuk sahibi olmayanların farklı kredi olanaklarına yönlendirildiği bilinmektedir. Çocukları bulunanlar;

Şubelerden,

Mobil bankacılık işlemlerinden,

İnternet bankacılığından kredi başvurularını iletebilmektedir.

Kamu bankalarının tamamında ortak koşullar gündeme getirilmektedir. Bundan ötürü hangi bankanın tercih edileceği kişilerin kararına bırakılmıştır. Bankalar, salgın döneminde şubelere gitmek istemeyen müşterilerine de alternatif olanak sunumları yapmaktadır. Hem sunumlar hem de kredi olanaklarının detayları için çağrı merkezlerine bağlanmak yeterlidir. Böylece kredi doğrudan hesaplara da aktarılabilmektedir.