Halkbank Vefa Kredisi Başvuruları Başladı! Masrafsız ve Düşük Faizli Vefa Kredisi

Kamu bankalarından biri olan Halkbank bugünlerde vatandaşlarımıza destek olacak yeni ekonomik kredi paketini duyurdu. Binlerce vatandaşımızı sevindiren Halkbank ihtiyaç kredi kampanyası aynı zamanda halkın takdirini de toplamayı başardı. İşte krediye dair ayrıntılar haberimizde.

Salgın dönemiyle birlikte ekonomik olarak hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Esnaflarımız kepenk açamazken birçok çalışanda işine devam edemiyor. Çin’de başlayan ve hala etkisini sürdüren bu salgınla mücadele her cephede devam ediyor. bu kötü günlerde ise destek kamu bankalarımızdan biri olan Halkbank’tan geldi. Halkbank salgın döneminde vatandaşlarımız için temel destek kredisi çıkarmıştı. Şimdi ise sunduğu Vefa Destek Kredisiyle vatandaşlarımıza benzer bir destek vermeye devam ediyor.

KAMU BANKASINDAN VATANDAŞLARA “VEFA DESTEK KREDİSİ”

Ekonomik olarak zor günler yaşamaya devam ettiğimiz şu zamanda salgının verdiği hasar giderek artmaya başladı. salgın nedeniyle ev masrafları, sağlık ve eğitim masrafları derken vatandaşlar ne yapacağını bilemez hale geldi. Devlet ve birçok kurum ise bu zorlu günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor.

Kamu bankası da bu zorlu günlerde vatandaşlarımızı desteklemek için birbirinden farklı ihtiyaç kredileri sunuyor. bu ihtiyaç kampanyalarından biri de “Vefa Destek Kredisi” bu kredi kapsamında banka vatandaşlarımıza fırsatlar sunuyor. birçok vatandaşımız da Halkbank’ın fırsatlı kampanyasından yararlanmak istiyor. Peki başvuru koşulları neler? Kimler yararlanabilir?

VEFA DESTEK KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Halkbank tarafından sunulan bu kampanya da vatandaşlarımız için birçok cazip seçenek sunuluyor.

Kampanya kapsamında banka vatandaşlarımıza yüksek meblağlara kadar kredi finansman desteği sunuyor. yoğun ilgi gören bu kredi de üst limit 100 bin lira. Yani vatandaşlarımız kampanya dahilinde 100 bin liraya kadar finansman desteği alabilecekler.

Aynı zamanda vatandaşlarımıza 36 ay vade oranı da sunuluyor. 36 ay vade oranının yanı sıra vatandaşlarımıza esnek ödeme seçenekleri de verilen bir diğer fırsat. Vatandaşlarımıza kendilerine özel geri ödeme planları talep edebiliyor. Bunun yanı sıra artan ya da azalan taksitli ödeme seçenekleri ya da balon ödeme gibi farklı tip planlar da vatandaşımıza sunuluyor.

Bu kredinin en büyük özelliği ise tamamen masrafsız olması. Halkbank kredi kampanyası kapsamında vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde masraf talep etmiyor. Normalde vatandaşlarımıza kredi finansmanından yararlanırken evraktı oydu buydu derken bazen 2 bin hatta 3 bin liraya yakın masraf etmekteydi. Halkbank ise vatandaşlarımızdan bu kampanya kapsamında hiçbir masraf ücreti talep etmemekte.

Aynı zaman Halkbank vatandaşlarımıza uygun faiz oranları da sunulmakta. Merkez Bankası’nın faiz oranları eskiye göre yüksek bu nedenle kredi faizleri de yüksek. Fakat kamu bankası bu kampanya kapsamında vatandaşlarımıza aylık %1,51 faiz oranı sunuyor. Bu oranda piyasadaki en düşük ihtiyaç kredisi oranlarından biri.

Buna göre 100 bin liralık finansman desteğinden yararlanan vatandaşlarımızın 36 ay vade seçeneğinde aylık ödemeleri 3805 liraya denk gelmekte. Toplam geri ödemeleri de 137 bin Türk lirası ediyor.

Kredinin diğer bir özelliği ise şehir yakınları ve gaziyeler için sunulması.

VEFA İHTİYAÇ KREDİSİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Halkbank tarafından sunulan vefa destek kredisinden sadece şehit belgesi olan şehit yakınları yararlanabilir. Yani şehidimizin anne ve babası, eşi ve çocukları için bu kredi sunulmaktadır. Yine gazi belgesi olan gazilerimiz de gerekli belgeleri bankaya ileterek aynı krediden yararlanabilirler.

BAŞVURU BELGELERİ

Krediden yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle gerekli şehit belgesi ya da gazi belgesini bankaya sunmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızdan nüfus cüzdanı, güncel fatura, gelir belgesi ve ikametgâh belgesi de talep edilmektedir.