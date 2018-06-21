Halkbank'tan Çay Üreticisine Destek

RİZE, () - HALKBANK tarafından 'Çay Sektörü Destek Paketi' açıklandı. Paketle birlikte firmalar, yaş çay alımları ve diğer işletme giderleri nedeniyle oluşan finansman ihtiyaçlarını Halkbank'ın destek paketiyle karşılayabilecek.

Rize'de, Halkbank tarafından 'Çay Sektörü Destek Paketi' ile çay üreticisine destek sağlanıyor. Paketle birlikte 1 milyon TL'ye kadar limit tahsisi, 18 ay vade seçeneği ve 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sağlanacak. Düşük faiz oranlarıyla çay üreticisi firmalara düşük maliyetli finansman imkanı sunulan kredi kapsamında, firma sahiplerine 1 yıllık ferdi kaza sigortası olanağı da sağlanacak.

Çay sektörünün gerek firma sayısı ve yeni ürün kapasitesi gerekse pazar hacmi bakımından büyüyen ve potansiyeli artan bir sektör olduğunu belirten Halkbank Trabzon Bölge Koordinatörü Erdoğan Başıhoş, "Çay ekonomik değeri yüksek bir ürün ve yetiştirme, bakım, toplama, taşıma ve yükleme süreçlerinin tamamında önemli bir istihdam alanı sağlıyor. Bölge ekonomisi için böylesine büyük önem taşıyan üreticilerimizin, uluslararası kalite standartlarında yüksek teknolojili üretim yapmalarına destek vermeyi amaçlıyoruz. Çay Sektörü Destek Paketi’nden yararlanan müşterilerimizin, atıkların değerlendirilmesi başta olmak üzere gerçekleştirecekleri verimlilik artıcı yeni yatırımların bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.



'BÖLGE EKONOMİSİNE CANLILIK KATACAK'

Halkbank’ın, reel sektörün ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği bankacılık hizmetlerinin, çay üreticilerini memnun ettiğini kaydeden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ise "Dünyanın en büyük çay üreticisi 5 ülkeden biri olarak ihracatta ciddi bir pazar payına sahibiz. Türk çayının kalitesini ve bilinirliğini artırma noktasında yaptığımız yatırımlarla bu payı daha da artırmayı hedefliyoruz. Halkbank’ın üst düzey yöneticilerinin ilimizi ziyareti esnasında çay üreticilerinin sektöre ait taleplerini iletmemiz sonrasında sektörümüze özel uygun faiz avantajı sunan Çay Sektörü Destek Paketi ürününü hazırladılar. Sektöre özel olarak hazırlanan bu ürünle üreticilerimiz finansman ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekler. Bölge ekonomisini daha da güçlendirecek bu ürünü için bankamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2018, 16:53