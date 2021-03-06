Halkbank'tan Başvuran Her Emekliye Anında 5 Bin Lira Finansman Desteği

Salgın döneminde her ne kadar emeklilerimize yönelik destekler verilse de birçok emeklimiz maddi zorluklar yaşadı. Özellikle de artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında sabit gelirli emeklilerimiz oldukça zorlandı. Yazın verilecek olan ve emekli vatandaşımız için ek destek olan bayram ikramiyelerine de daha aylar var. Durum böyle olunca ek gelir desteği olmayan emeklilerimiz de masrafların arttığı bu kış ve salgın dönemini nasıl atlatacağını düşünüyor. Çare ise yine devlet ve kamu bankalarından geliyor. Kamu bankalarından biri olan Halkbank emeklilerimize kefilsiz, şartsız anında 5 bin lira destek veriyor. İşte salgın dönemiyle emeklilerimize destek kampanyası ve özellikleri;

KAMU BANKASINDAN KEFİLSİZ ŞARTSIZ ANINDA 5 BİN LİRA KREDİ

Kamu bankası Halkbank’ın destek kredisinin en güzel yanı ise emeklilerimizden hiçbir koşul talep etmiyor oluşu! Evet yanlış duymadınız banka emeklilerimizden hiçbir koşul talep etmiyor! Ne gelir belgesine ne de kefile bakan banka başvuruların yapıldığı gün emeklilerimizin hesabına 5 bin lira destek kredisi yatırıyor.

Şüphesiz kamu bankası Halkbank’tan gelen bu destek salgın ve kış aylarının zorluğunda emeklilerimizi bir nebze rahatlatacaktır.

KEFİLSİZ TEMİNATSIZ KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

Emeklilerimizin yoğun talep gösterdiği kefilsiz teminatsız anında kredinin özellikleri de merak ediliyor. Kamu bankası, emeklilerimize özel olarak sunduğu bu kredi de vade oranını da 36 ay olarak veriyor.

Acil ihtiyaçları ya da istedikleri için emeklilerimizin alabilecekleri bu kredi ise hesaplarına aynı gün yatıyor. Yani emekli vatandaşlarımızın ön onay için ya da herhangi bir şey için beklemelerine gerek yok. Emekli vatandaşlarımızın ödeme planı belirlendikten hemen sonra kredilerini kullanabiliyorlar. Ödeme esnasında da yine emekli vatandaşlarımıza banka tam 5 farklı seçenek sunuyor.

Vatandaşlarımız artan ya da azalan taksitlerle ödeme yapabileceği gibi eşit taksitli klasik ödeme planından da yararlanabiliyor. Bunun dışında dileyen emekli vatandaşlarımız 3 ayda bir de ödeme yapabilirler. Son olarak banka emeklilerimize serbest ödeme seçeneği de sunuyor. Yani tamamen emeklimizin istediğine göre bir ödeme planı oluşturuluyor. Bu sayede emekli vatandaşımız gücü yettiği kadar, geliri arttığı zaman ödemelerini zorlanmadan yapabiliyor.

Halkbank’ın 36 ay vade oranıyla sunduğu kredi de aylık faiz oranı da %1,56. Piyasa koşullarının biraz altında olan bu faiz oranıyla vatandaşlarımızın bankaya geri ödemeleri de daha düşük oluyor.

36 ay vade de vatandaşlarımızın aylık taksitleri sadece 192 lira oluyor. Geri ödemeleri de bankaya vade sonunda sadece 6 bin 912 lira.

KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Krediye ise Halkbank’tan maaş alan tüm emeklilerimiz başvurabilir. Eğer Halkbank müşterisi değilseniz de yine şubeye bile gerek duymadan maaşınızı bankaya taşıyabilirsiniz. Banka müşterisi olduktan sonra siz de hiçbir koşul ya da şart olmadan anında 5 bin kredisinden yararlanabilirsiniz.

Ayrıca kamu bankası salgın döneminde maaşını şubeden almak istemeyen vatandaşların evlerine kadar da maaşlarını getiriyor. Böylece salgın döneminde maaş almak için hayatınızı riske etmemiş de oluyorsunuz!

NASIL FAYDALANIRIM?

Emekli vatandaşlarımız ise krediye çok kolay bir şekilde başvuru yapabilirler. Halkbank sadece emekli vatandaşlarımıza özel bir hat oluşturdu. 0850 222 92 62 Emekli Hattını arayarak evden çıkmadan şubeye gitmeden tüm işlemlerinizi halledebilirsiniz!

Bunun yanı sıra vatandaşlarımız mobil bankacılık ya da internet şubelerinden başvurularını tamamlayabilecekleri gibi şubelere de bizzat gidebilirler.

Emekli vatandaşlarımızın destek kredisini almak için yanlarında götürmesi gereken tek belge ise T.C kimlik belgeleridir.