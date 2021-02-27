Halkbank Kesenin Ağzı Açtı! Kamu Bankasından 200 bin TL Finansman Desteği

Her ne kadar aşılanma oranları artsa ve vakalarda düşüş yaşansa bile salgının hem ekonomik hem de toplumsal etkileri derinden hissediliyor. Hal böyle olunca vatandaşlarımız maddi yönden zor durumda kalıyorlar. Yaz aylarında vatandaşlarımıza destek olmak adına oldukça düşük faizlerle ihtiyaç kredileri dağıtılmıştı. Fakat bu kampanyalar ve faiz oranları da uzun sürmedi. Yaz aylarının bitişi ve ekonomideki dengelerin bozulmasıyla kredi faizleri de zirveye çıktı.

2021 yılında vatandaşlar hala salgının etkisinden mustarip ve acil nakit arayışı içerisindeler. Vatandaşlara destek ise yine kamu bankalarından geldi.

Kamu bankalarından biri olan Halkbank vatandaşlarımız için yeni bir kredi fırsatı başlattı. Yüksek kredi olanakları ve esnek ödeme seçenekleriyle kamu bankası Halkbank vatandaşlara destek oluyor! İşte Halkbank tarafından vatandaşlarımıza sunulan yüksek limitli ihtiyaç kredisinin detayları.

YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ DESTEĞİ

Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizdeki tedbirler halen devam ediyor. Vatandaşlarımızın acil nakit ihtiyaçları artıkça kredilere olan talep de artıyor.

Nakit nakit ihtiyacı olan vatandaşlar her ne kadar bankalara yönelse de yüksek meblağlar da kredi almak neredeyse imkansız. Birçok banka ihtiyaç kredilerine üst limit koymuş durumda. Vatandaşlarımız yüzlerine kapanan kapılar nedeniyle kara kara düşünüyorlardı.

Kamu bankası Halkbank vatandaşlarımıza yüksek meblağ da kredi vereceğini duyurdu! Vatandaşlar 200 bin TL hatta 225 bine kadar kredi desteği alabilecek!

İHTİYACA YÖNELİK ÜST LİMİT

Vatandaşların nakit sıkıntısı çektiği bu dönemde gelen yüksek meblağlı krediler ise yüzleri bir nebze de olsa gülümsetti.

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekecek olan vatandaşlar bu kampanyanın özelliklerini merak ediyor. Halkbank kampanyası dahilinde vatandaşlarımıza 125 bin, 150 bin hatta 200 bin ve 225 bin liraya kadar kredi fırsatı sunuyor.

Vatandaşlarımıza verilen uygun faiz oranının yanı sıra ise 36 aya varan vadeler de sunuluyor.

Vatandaşlarımız kredilerini nasıl ödeyeceklerini düşünürken karalar bağlamalarına da gerek yok. Halkbank vatandaşlarımıza aynı zaman bütçelerine uygun özel ödeme seçenekleri de sunuyor.

İsteyen vatandaşlarımız eşit taksitli ödeyebilecekleri gibi artan- azalan gibi seçeneklerden de yararlanabilirler. 3 ayda bir ödeme yapabilecekleri gibi vatandaşlarımız balon ödeme ve serbest ödeme fırsatlarından da yararlanabilir.

Bankanın hızlı kredi faiz oranı ise %1,60 fakat banka vatandaşlarımıza uygun kredi paketleri sunuyor. Halkbank Emeklilere, kamu çalışanlarına özel olarak farklı faiz oranları uygulamaktadır. Bankanın bu ayrıcalığından faydalanarak sizlerde %1.25’e kadar düşen düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Vatandaşlarımız Halkbank arsa kredisi gibi farklı kredilerle 225 binden çok daha fazla limitli kredi de alabilirler. Burada önemli olan nokta vatandaşlarımızın maaşı ya da ellerinde teminatı. Ek teminatlarla daha yüksek meblağlar da kredi çekmekte mümkün.

HERKES BAŞVURABİLİR Mİ?

Kamu bankasının yeni sunduğu krediye ise her vatandaşımız başvuru yapabilir. Fakat başvurular sonucunda herkes onay almayabiliyor. Kredinizin onaylanmasındaki belirleyici etkenler ise maaşınız, ek teminat (gösterildiyse) ve kredi notunuz oluyor. Bir diğer ihtimal ise kredi limitinin düşük çıkması oluyor. Yani vatandaşlarımıza 200 bin değil de 100 bine kadar kredi çıkabiliyor.

Burada uzmanların önerdiği ise vatandaşlarımızın bizzat müşteri temsilcileri ile konuşmaları ve ellerindeki seçenekleri değerlendirmeleri.

BAŞVURU BELGELERİ

Vatandaşlarımızsan başvurularda kimlikleri dışında gelirlerini gösteren belge de istenmektedir. Bunun dışında ikametgâh ve güncel fatura da talep edilen diğer belgelerden.

Eğer vatandaşlarımız ek teminat gösterecekse banka teminata göre vatandaşlarımızın ilave belge de talep edebiliyor.