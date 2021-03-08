Halkbank Kadınlar Gününe Özel 225 Bin TL Sıfır Faizli Kredi Vereceğini Duyurdu

8 Mart Kadınlar Günü'ne özel Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi düzenlendi. Yapılan zirvede Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadınlara yönelik müjdeli haberi verdi. Lider kamu bankası Halkbank, Kadınlar Günü'ne Özel yapılan zirvede 70 bin TL, 100 bin TL ve 225 bin TL faizsiz kredi verileceği açıklandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın yaptığı konuşmada öne çıkan detaylar şu şekilde:

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Dünya Kadınlar Günü'nün bizim için ayrı bir önemi var. "23 bin 500 kişilik büyük Halkbank ailesinin yüzde 47'si kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Yönetim kurulumuz ve çeşitli yönetici pozisyonlarda da olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanlarımız mevcut. Tüm süreçlerimizde kadınlarımızın mutlaka emeği, kararı veya katkısı vardır. Tamda bu nedenle bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nü topluma ilham veren kadınların öykülerini paylaşabileceğimiz bir etkinlikle taçlandırmak istedik. Etkinliğimizde, tutkularının peşinden giden inandıkları yolda zirveye çıkan başarıları ilgiyle takip edilen ve girişimleriyle dikkat çeken üretken kadınların hikayelerine tanık olacak, panelistlerimizin ilginç ve heyecan verici hikayelerini dinliyor olacaksınız. Biliyorum ki, tüm kadınlar bugünlerde her zamankinden farklı zorluklarla dolu bir dönem geçiriyor. Covid-19 salgını herkesin hayat dinamiklerini değiştirirken kadınlar daha fazla yük üstlenmek zorunda kaldı. Ev ve işteki normaller farklılaştı yeni normaller ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarına kadınlara verilecek desteklerle devam eden Osman Arslan: "Sağlık ekseninde biçimlenen bu yeni normallere alışmaktaki en önemli dayanağımız yine kadınlar oldu. Ama kadınlar için bu sürecin kolay geçmediğinin farkındayız. Böyle zamanlarda yanlarında olmanın, cesaretlendiren gerçek yaşam deneyimleriyle moral vermenin doğru olacağını düşünüyorum. Hep söylediğimiz gibi biz 'Önce Halk, Sonra Bankayız'. Bu anlayışımızı, kadınların ekonomik hayata dahil olması noktasında da sürdürüyoruz. Finansman olanaklarına erişmek için imkanlar oluşturmaya ve girişimleri desteklemeye önem veriyoruz. Bu amaçla dönem dönem özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik 'Kadın Girişimci Kredisi' ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız." şeklinde konuştu.

KADINLARA 225 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB desteğiyle birlikte kadın girişimcileri destekleyeceklerini belirten Arslan: "KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif ve verileri güncel kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaptığımız bir diğer kredi ürünümüz olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında cari kredi oranlarımızın 10 puan altında oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunuyoruz. Bir diğer önemli desteğimiz ise KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlarımız için 100 bin TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup, son bir yıl içerisinde işletme kurmuş olan kadın girişimci esnaf ve sanatkarlarımız için 225 bin TL limitli sıfır faizli, altını çiziyorum sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLİ

Halkbank olarak geçtiğimiz yıl 8 milyar TL destek verildiği belirtilirken: "Bankamızca sadece 2020 yılında 180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkarımıza, bir kısmı sıfır faizli olmak üzere, toplam 8 milyar TL Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli, uygun maliyetli kredi kullandırımı yapılmıştır. Bir başka pozitif ayrımcılığı da bankamıza yönelik satın almalarda yapıyoruz. Bankamızın yaptığı tedarik anlaşmalarında, mal ve hizmet satın alımlarında, kadın girişimciler, kadın KOBİ ve esnafa ve kadın kooperatiflerine her zaman öncelik veriyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecektir. Yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü toplumda kadınların, ekonomik yaşamın her alanında var olmaları gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KADINA ŞİDDET İHANETTİR

Son günlerde gündemden düşmek bilmeyen kadın şiddetiyle ilgili haberlere de değinen Arslan: "Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Halkbank olarak kadına yönelik her tür şiddetin karşısındayız. Kadınlarımızın adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada korkusuzca yaşayabilmesi elzemdir." ifadeleriyle konuşmalarına son verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 18:15