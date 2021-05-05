Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Düştü Online Başvurular Başladı!

Kamu bankasından emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek bayram öncesi kampanya geldi! Emekli vatandaşlarımız bu bayram çifte müjde yaşayacak. Halk bankası tarafından verilen mutlu emekli kredisiyle her emeklimizin yüzü gülecek!

Salgın döneminde halkımızın her kesimi gibi emekli vatandaşlar da etkilendi. Bazı emekli vatandaşlar ek gelir olarak sigortasız çalışıyorlardı. Bu salgın döneminde ise çalışamadılar. Bunun dışından birçok yaşlımızın salgın nedeniyle ev harcamaları ve masrafları arttı. Ramazan Bayramı’nda ise emeklilerimize şimdi ikramiye müjdesi geldi. İkramiye müjdesinden sonra bir fırsatta da kamu bankası Halkbank tarafından sunuldu. Banka emeklilerimize özel olarak sunduğu kredisiyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor, finansman sağlıyor. İşte Halkbank’ın sunduğu emeklilere özel kredi kampanyası detayları haberimizde.

HALKBANK EMEKLİLERE ÖZEL KREDİSİNİ DUYURDU

Kamu bankaları her dönemde vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Salgının başında Halkbank vatandaşlarımıza oldukça uygun faiz oranlarından temel destek kredisi vermişti. Bu temel destek kredisinden aynı zamanda birçok emekli vatandaşımız da yararlanmıştı. Banka yine piyasa koşullarına göre uygun faiz oranlarıyla emeklilerimizi bir kez daha destekliyor.

36 AY VADE SEÇENEĞİ VE DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Halkbank vatandaşlarımıza bu salgın döneminde 36 aya varan ihtiyaç kredisi sunuyor. Sadece emekli vatandaşların başvurabileceği bu kredi kampanyasında ise faiz oranları da oldukça düşük. Banka kredi vadesi boyunca emeklilere aylık %1,51 faiz oranı sunuyor.

Çekilen kredilerin geri ödemesinde de yine kolaylık sağlanıyor. Emekli vatandaşlarımıza özel ödeme seçenekleri sunuluyor. Dileyen emekli vatandaşlarımız ödemelerini;

Aylık eşit taksitli

Üç ayda bir ödemeleri

Artan taksitli

Azalan taksitli

Değişken ödemeli

Balon ödemeli şeklinde yapabiliyor.

YÜKSEK MEBLAĞLARA KADAR FİNANSMAN DESTEĞİ

Ramazan Bayramı öncesinden emekli vatandaşlarımızın ihtiyaçları da arttı. Banka emekliler ihtiyaçlarını ertelemesin diye yüksek meblağlara kadar finansman desteği sağlıyor. 36 ay vade için banka vatandaşlarımıza 100 bin liraya kadar da finansman desteği sağlıyor.

Buna göre vatandaşlarımızın 100 bin lira için 36 ay vade seçeneğinde aylık ödemeleri 3 bin 805 lira oluyor. Emekli vatandaşlarımız 36 ay vade sonunda ise geri toplamda 137 bin lira ödüyorlar.

MUTLU EMEKLİ KREDİSİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELER?

Halkbank tarafından verilen mutlu emekli kredisinden başvuran her emekli vatandaşımız yararlanabilir. Banka düşük faiz oranları karşılığında ise vatandaşlardan bazı koşullar talep etmekte. Emekli vatandaşların bankadan en azından bir taksit tutarı kadar açık hesap açtırmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlarımızın en az 2 adet faturalarını otomatik ödeme talimatı vermesi, hayat sigortası yaptırması gerekiyor.

Süreç boyunca da vatandaşlarımızın internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da diyalog bankacılıklarından bir tanesini kullanması talep ediliyor. Banka bu ufak tefek koşullar karşılığında vatandaşlarımıza 100 bin liraya kadar, düşük faiz oranlarıyla esnek ödemeli kredi sunuyor.

Bu koşulları kabul etmeyen vatandaşlarımız yine de bankadan kredi kullanabiliyor. Fakat kredi faiz oranları aylık %1,51 yerine %1,61 olarak hesaplanıyor. Bu şekilde vatandaşlarımızın hem aylık ödemleri hem de toplam geri ödemeleri artmış oluyor.

MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİNE BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Halkbank’tan emekli maaşını alan ya da maaşını bankaya taşımayı taahhüt eden her vatandaşımız bu krediden yararlanabilirler. Vatandaşlar şubelerden tam kapanma yasağı sonrasında başvurularını yapabilir. Yasağın sona ermesini beklemek istemeyen ya da şubelere gitmek istemeyen emekli vatandaşlarımıza internet bankacılığı, mobil bankacılık ve çağrı merkezi aracılığıyla kredilerine başvurabilir.